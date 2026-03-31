FICG y European Film Promotion anuncian finalistas del premio de la crítica latinoamericana al cine europeo

La European Film Promotion (EFP) y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara revelaron las películas finalistas de la tercera edición del Latin American Critics’ Award for European Films, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 18 de abril, en el marco de la edición 41 del festival.

En esta ocasión, un empate en las votaciones del jurado —integrado por 35 críticos y periodistas de 13 países de América Latina— derivó en una selección inédita de cuatro filmes finalistas: Father, de Tereza Nvotová; The Love That Remains, de Hlynur Pálmason; Sound of Falling, de Mascha Schilinski; y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.

Father presenta un intenso drama sobre la culpa y el perdón, centrado en un hombre cuya vida se desmorona tras un error trágico, mientras enfrenta posibles consecuencias legales y emocionales. La cinta tuvo su estreno en el Festival de Venecia 2025 y fue reconocida en el Festival de Estocolmo.

Por su parte, The Love That Remains explora la separación de una pareja a lo largo de un año, abordando con sensibilidad los vínculos familiares, los recuerdos compartidos y las emociones contradictorias que persisten tras el fin de una relación. La película debutó en el Festival de Cannes 2025.

En tanto, Sound of Falling propone una narrativa que entrelaza distintas épocas a través de cuatro jóvenes conectadas por una misma granja en Alemania, donde los ecos del pasado revelan traumas y memorias persistentes. La cinta también formó parte de la selección oficial de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado ex aequo.

Finalmente, Los domingos sigue la historia de Ainara, una joven que desafía las expectativas familiares al considerar ingresar a un convento de clausura, detonando un conflicto emocional que cuestiona creencias, miedos y aspiraciones.

Este galardón, creado en 2024, busca fortalecer la visibilidad del cine europeo en América Latina, así como reconocer el papel de la crítica especializada en la promoción del cine de autor y el diálogo cultural entre regiones. En ediciones anteriores, han sido reconocidas películas como The Teachers’ Lounge, de İlker Çatak, y Sorda, de Eva Libertad.

El premio es organizado en colaboración con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y cuenta con el respaldo del programa Europa Creativa de la Unión Europea, además de diversos institutos nacionales de cine y aliados mediáticos internacionales.