Lo que se queda en la piel y en los oídos: Tattoo Music Fest 2025

“Qué tristes fueron esos años: tener el deseo y la necesidad de vivir, pero no tener la habilidad”, Charles Bukowski.

Naces. Creces. Escuchas música. Vas a conciertos, festivales, fiestas. Te reproduces.

Los buenos momentos que viviste persistirán por siempre.

Tú —sí, tú— morirás.

Pero lo bailado nadie te lo quitará.

¿Te gustan los tatuajes?

Hay quien dice que, una vez que te tatúas por primera vez, no dejarás de hacerlo. Para muestra: Leo Messi, el Yeims Camaney, la señora del mercado, el don de las tortas ahogadas… etcétera, etcétera.

El Tattoo Music Fest 2025 trae a algunos de los mejores tatuadores del mundo. Más que un festival: una experiencia global.

Tattoo Music Fest MX 2025 reunirá a más de 400 tatuadores provenientes de distintos países, participando en un concurso internacional con más de 20 categorías, evaluadas por un jurado mixto de expertos nacionales e internacionales.

Cada jornada estará acompañada de exhibiciones de box en vivo, muestras de grafiti, un vibrante concurso de skateboarding y una amplia oferta de alimentos, bebidas y activaciones culturales.

Tattoo Music Fest MX

Música en vivo de alto calibre

Tres días, artistas legendarios y emergentes de rock, metal y rap. Una curaduría sonora que trasciende generaciones.

Tattoo Music Fest MX no es solo un festival: es un punto de encuentro entre el arte corporal, la música independiente y las expresiones urbanas más relevantes de la actualidad.

Compra tus boletos y sé parte de esta experiencia sin precedentes en el corazón de Guadalajara.

La cuarta edición del Tattoo Music Fest MX regresa en 2025 más potente, diversa y ambiciosa que nunca. Durante tres días intensos —28, 29 y 30 de noviembre—, el Pabellón Cultural Universitario se convierte en el epicentro de la cultura alternativa y urbana en México.