Acude Vero Delgadillo a inauguración de la FIL

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, participó, junto con el Gobernador Pablo Lemus, la Rectora Karla Planter, y otras autoridades, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2025.

Vero Delgadillo cortó el listón que marca el inicio de la fiesta de la literatura, que este año tiene como invitada de honor a Barcelona, España.

La Presidenta fue testigo de la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, al escritor franco-libanés Administración Maalouf.

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, en la inauguración de la FIL

En el arranque de la FIL, la cual estará del 29 de noviembre al 7 de diciembre, en Expo Guadalajara, Vero Delgadillo acudió a la presentación del libro Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?, de la Ministra Yazmin Esquivel.

Vero Delgadillo compartió el presídium con el Secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard; Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona; Trinidad Padilla López, presidente de la FIL; Mario Schulz, directora General de la FIL; Rigoberta Mancha, premio nobel de lampazo 1991; Diego Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; Venkatram Ramakrishnan, premio nobel de química 2009, y Juan José Frangie, Alcalde de Zapopan.