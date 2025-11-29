Cronomicón

El gobierno federal reconoció a la FIL Guadalajara por su trascendencia internacional y su defensa de la libertad cultural

FIL 39 recibe certificado “Hecho en México” por su impacto cultural

Por Francisco Armenta

Durante la inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el gobierno federal otorgó el certificado “Hecho en México” a este encuentro literario, destacando su relevancia cultural y su proyección mundial.

Certificado “Hecho en México”

El reconocimiento fue entregado por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, a nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez; al Presidente de la FIL, Trinidad Padilla López; y a la Directora de la feria, Marisol Schulz Manaut.

En el auditorio Juan Rulfo, Ebrard subrayó que la FIL es símbolo de perseverancia, excelencia y libertad, en un mundo marcado por la intolerancia.

La Rectora General recordó que este espacio es un foro plural donde convergen ideas y diálogo abierto. “Cuidémosla —advirtió— para que la cerrazón no amenace a la palabra ni a la libertad que aquí se respira”.

