La FIL 2025 abre con un llamado a defender la palabra y celebrar la pluralidad

La edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) fue inaugurada por la Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, quien llamó a proteger los libros, la palabra y los espacios de lectura en un contexto mundial marcado por la intolerancia.

Inauguración de la FIL 2025. Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez (BERNARDO DE NIZ/FIL/Bernardo De Niz)

Reafirmó que la FIL es un territorio de puertas abiertas, donde confluyen perspectivas diversas y se sostiene el diálogo en libertad. También destacó que este encuentro literario es un logro histórico de la sociedad jalisciense que reafirma su vocación por la cultura, la democracia y los valores cívicos.

Inauguración de la FIL 2025 (BERNARDO DE NIZ/FIL/Bernardo De Niz)

Barcelona, Invitada de Honor en esta edición, fue presentada como una ciudad literaria que llega a Guadalajara “con toda la fuerza de su historia y su dignidad cívica”, en palabras de Planter Pérez. Su alcalde, Jaume Collboni, celebró el sueño cumplido de que la capital catalana muestre su programa cultural, académico, musical y gastronómico a los miles de visitantes de la FIL. Durante la ceremonia también se entregó el certificado “Hecho en México” a la Feria, primer reconocimiento federal otorgado a un recinto cultural de este tipo.

Inauguración de la FIL 2025. Presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López (BERNARDO DE NIZ/FIL/Bernardo De Niz)

El Presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, evocó el legado del fundador Raúl Padilla López y destacó que la feria es un puente que une culturas, lenguas y generaciones, y un refugio de la conciencia libre. En ese marco, se anunció la donación de la biblioteca personal del escritor Juan José Arreola a la Universidad de Guadalajara. Por su parte, la Directora General de la FIL, Marisol Schulz, subrayó que este año se realizarán más de tres mil actividades con la participación de 800 autores de 34 países.

Inauguración de la FIL 2025

El escritor franco-libanés Amin Maalouf recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 y advirtió que el mundo vive una época fascinante pero inquietante, marcada por avances tecnológicos y el retorno devastador de la guerra. Invitó a reflexionar sobre estas contradicciones y a mantener viva la capacidad de asombro y juicio crítico.

Inauguración de la FIL 2025 (EVA BECERRA/FIL/EVA BECERRA)

El gobernador Pablo Lemus Navarro declaró formalmente inaugurada la feria, recordando también a Raúl Padilla como la figura central que hizo posible este encuentro literario que cada año coloca a Guadalajara en el mapa cultural del mundo.