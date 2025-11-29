Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, realiza un llamado a poner la cultura al centro en la inauguración de la FIL

La 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara quedó inaugurada por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien colocó en el centro de su mensaje la necesidad de impulsar una educación basada en la cultura, la ciencia y la creatividad. “Propongo esto para Jalisco y para México: más música, más ciencia, más innovación, más tecnología, más cultura, más libros y menos ideología”, afirmó durante su primera apertura oficial de la FIL como mandatario estatal.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, acude a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 (BERNARDO DE NIZ/FIL/Bernardo De Niz)

Lemus subrayó que en Jalisco ya se implementan clases gratuitas de música en escuelas de educación básica, como parte de una estrategia para fortalecer la sensibilidad artística y abrir espacios equivalentes a los dedicados a la lectura. Señaló que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para mejorar la formación ciudadana y el desarrollo social. También destacó la alianza con la Universidad de Guadalajara para consolidar la red de Hospitales-Escuela, un proyecto que —dijo— profesionalizará la atención médica en todo el estado.

En su intervención, el Gobernador dio la bienvenida a Barcelona como Invitado de Honor, reconociendo su aporte global al conocimiento, al urbanismo y a las artes. Afirmó que a ambas ciudades las une un espíritu creativo y un orgullo identitario vinculados a sus grandes maestros y a la manera en que proyectan su futuro. Lemus también dedicó un apartado especial a recordar el legado de Raúl Padilla López, a quien calificó como un impulsor decisivo de la FIL y de la vida cultural de Jalisco.

La ceremonia incluyó la entrega del certificado nacional “Hecho en México” a la FIL, otorgado por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en reconocimiento a la calidad organizativa y al alcance internacional de la feria. Además, el escritor franco-libanés Amin Maalouf recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, donde habló sobre los desafíos culturales ante el avance tecnológico.

Con más de 900 mil asistentes esperados y editoriales de 64 países, la FIL Guadalajara se realizará del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Expo Guadalajara, consolidándose una vez más como el encuentro literario más relevante del mundo en español.