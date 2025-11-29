Presentan Cuautitlán de García Barragán, Gómez Farías y Tuxpan, solicitud para la Declaratoria Regional la Danza de Paixtles o Paixtlis

La Secretaría de Cultura de Jalisco, recibió el pasado viernes la solicitud para la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de carácter Regional de la Danza de Paixtles o Paixtlis, presentada de manera conjunta por los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Gómez Farías y Tuxpan.

Portadores de la tradición y autoridades municipales fueron recibidos por Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura; Carmen Vázquez Morales, Directora de Gestión Integral de Proyectos; y Guadalupe Arredondo Ochoa, Jefa de Patrimonio Intangible.

Hacen solicitud para la Declaratoria Regional la Danza de Paixtles o Paixtlis

La danza, una de las más antiguas de Jalisco y vinculada al pueblo originario náhuatl, se caracteriza por el uso del paisley, un tipo de heno que da nombre a esta manifestación.

Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura destacó la trascendencia del proceso.

“Hoy recibimos la primera solicitud de declaratoria regional en Jalisco, presentada por tres municipios que comparten esta tradición ancestral. Este acto refleja su compromiso como portadores y el nuestro como institución para garantizar la preservación de esta danza. Es un paso histórico para el patrimonio cultural inmaterial del estado”, afirmó Ascencio Rubio.

Representantes municipales expresaron su respaldo y la importancia de trabajar de manera coordinada para salvaguardar una práctica que en algunos lugares estuvo inactiva por más de cinco décadas y que en otros enfrenta riesgos por la disponibilidad de materiales esenciales para su recreación.

Con la entrega formal de la solicitud, la Secretaría de Cultura iniciará la integración del expediente técnico que analizará riesgos y similitudes entre las manifestaciones, y derivará en una Guía de Manejo con estrategias de salvaguardia.

El proceso concluirá con la emisión del decreto correspondiente por parte del Ejecutivo estatal.

Con esfuerzos en conjunto se refuerza el compromiso con la protección de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y el acompañamiento a sus portadores, impulsando acciones que garanticen la continuidad y transmisión de estas tradiciones a las nuevas generaciones.