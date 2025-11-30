Cómics, distopías, monstruos y fantasía; ¿qué recomienda Fóbica Fest para la FIL 2025?

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya comenzó y nuestras recomendaciones son amplias: Desde el cómic independiente mexicano y la ciencia ficción, los monstruos y la fantasía, a las amenazas en el Metro de CDMX y la presencia de la Inteligencia Artificial en el campo de la palabra.

FIL (BERNARDO DE NIZ/FIL/Bernardo De Niz)

Nuestra primera parada, el jueves 4 de diciembre, a las 17:00 hrs, en el Foro Rius del Área Internacional es para asistir a la charla y presentación: “El cómic independiente en México”; mesa que reúne los talentos de Ale Gamez / The mountain with teeth, Edkkar, Jessie Yokai y Las tiras de Joe. Organizada por el Salón del Cómic y la Novela Gráfica, explorará las experiencias de estos cuatro creadores, sus inicios e inspiración, a la gestión y creación de atractivas propuestas lejos del peso abrumador de los grandes conglomerados.

La segunda parada, el viernes 5 de diciembre, a las 20:00 hrs, en el stand 4 del Vestíbulo Principal es con la charla y presentación: “Arquitectas del Miedo y la Desesperanza”; mesa que reúne a las escritoras Kary Orozco, Karla Ortiz y Dafne V. Siller para platicar sobre su oficio y la participación en las antologías “Grietas del futuro”, “Xalisco Monstruoso” y “Enigma y Travesía Vol. 2”. Ciencia ficción y distopías, monstruos en homenaje a Guillermo del Toro y una amplia selección de cuentos fantásticos y terroríficos nos esperan en la que promete ser un agradable conversatorio.

La tercera parada, el sábado 6 de diciembre, a las 11:00 hrs, en el Salón de profesionales del Área Internacional, es para asistir a “Historias del Futuro: IA, realidad aumentada y el nuevo ecosistema literario”; segundo panel del “Encuentro Nacional de Creadores Literarios” aborda cómo la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada están transformando la creación, promoción y lectura de libros y pone sobre la mesa la naturaleza de semejante cambio. Participan Xavier M. Sotelo y, su servidor, Rogelio Vega. Modera Mente de Estrellas.

Cuarta parada: seguimos ese mismo día, el sábado 6 de diciembre, a las 17:00 hrs, en el stand 4 del Vestíbulo Principal, para la Charla y Presentación de “Bajo tierra” de la autora Mar LeFranco. Novela de terror que explora desde distintos puntos un misterioso y violento suceso en el metro capitalino, construye para el lector un amplio mosaico que no deja de sorprendernos.

Nuestra última parada, el domingo 7 de diciembre, a las 18:00 hrs, en el Salón E del Área Internacional, es para la Charla y Presentación con Elena Gallardo, autora de “Tormenta” y “Galerna” (primeros dos volúmenes de una trilogía que a través de la intriga, el drama y aparentes clichés que buscan revivir la nostalgia del primer amor, exploran la travesía de Benjamín, Daniela y Ronaldo); e “Idénticos”: novela que sigue a una pareja de desconocidos (una joven estudiante y un excantante que intenta escapar de su vida a través del alcohol) que han sido secuestrados de su vida cotidiana. Ambos, no lo saben, han sido elegidos para un extraño sacrificio que deberá realizarse en medio de un eclipse. Con mentalidades completamente diferentes, la pareja debe unirse para sobrellevar este desafío, entre el amor y el misticismo de una antigua cultura que lucha para sobrevivir.

Recomendaciones de Fóbica Fest en la FIL

Presentaciones de libros y citas para tener en cuenta:

