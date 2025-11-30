Salas de descanso y de lectura en la FIL

Ikea presenta el primer oasis de reposo y encuentro, pequeño pero bien distribuido, es el espacio de mayor estilo y color, en la Feria Inetrancional del Libro.

Un stand que busca mostrar cómo el diseño, la iluminación y el acomodo del hogar pueden transformar la experiencia de leer en casa.

Ubicado casi al ingreso, después del módulo de información y rumbo a la rampa que da a la Avenida A en medio de stand de Volaris y del stad de la Secreatria de Cultura de Jalisco, este espacio contiene dos salas de lectura: una para niñas y niños y otra para personas adultas, diseñadas para mostrar cómo un pequeño cambio en el hogar puede transformar por completo la experiencia de leer.

La propuesta parte de una idea sencilla: cambia tu hogar, cambia la forma en la que lees, descansas y vives. Un sillón cómodo, una lámpara bien ubicada o un buen espacio para tus libros pueden convertir cualquier rincón en el lugar perfecto para decirse: “solo un capítulo más”.

Stand de Ikea en la FIL

• Sala de lectura para adultos

Un espacio acogedor que muestra cómo combinar sillones, mesas auxiliares, lámparas y soluciones de almacenaje para crear ambientes cálidos y funcionales.

Stand de Ikea en la FIL

• Sala de lectura para niñas y niños, inspirada en Sandlöpare

Un entorno lúdico de juego y lectura con taburetes que pueden convertirse en cebras, alfombras en serpientes y una colchoneta con un baúl de almacenamiento en un campamento en plena sabana africana. Inspirado en la colección infantil Sandlöpare que nace de la colaboración entre IKEA y Nordens Ark, un centro sueco dedicado a la conservación de la vida silvestre.