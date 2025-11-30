Sonidos de la FIL

Guanatos tiene sus infaltables, sus clásicos, esas certezas que cualquier tapatío —por más apático que sea— consume sin chistar. Sin alegar pues, ey, ajá. La torta ahogada, la carne en su jugo, la birria, las jericallas, el tejuino con nueve de limón y, claro, los conciertos de la FIL en la Expo Guadalajara.

Love of Lesbian (RAFAEL DEL RÍO/FIL/NOMBRE DEL FOTOGRAFO)

La Feria Internacional del Libro se fundó en 1987 y en este 2025 llega a su edición número 39. Final de noviembre y principio de diciembre es territorio exclusivamente reservado para hablar de ella.

Durante estos nueve días, el público escucha a sus autores favoritos, la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón palpitante, y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país o región Invitada de Honor; que este año es Barcelona. Y, como cada edición, el Foro FIL vuelve a convertirse en un escenario donde la entrada es gratuita, pero la emoción cuesta un poco más: llegar temprano.

Ayer, sábado 29, arrancó la semana musical con Love of Lesbian, quienes inauguraron el Foro FIL con una avalancha de nostalgia indie y corazones rotos coreando cada verso. Para hoy, domingo 30, el turno es de Queralt Lahoz y su flamenco urbano, una mezcla afilada de raíz, barrio y emoción que promete sacudir la Expo.

Aquí la agenda completa —del domingo en adelante— para que armes la ruta y no digas que no se te avisó:

Foro FIL — Barcelona, Invitado de Honor

Entrada gratuita – 21:00 a 22:50

Domingo 30 de noviembre –Noche de Flamenco Urbano

Queralt Lahoz

Lunes 1 de diciembre – Noche de Canción Catalana

Roger Mas, Cobla Sant Jordi

Martes 2 de diciembre – Noche de Jazz & Folclore

Lucia Fumero

Miércoles 3 de diciembre – Noche Sónar

Tarta Relena, María Arnal

Jueves 4 de diciembre – Noche de Mestizaje Sonoro

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

Viernes 5 de diciembre – Noche de Pop Irreverente

Rigoberta Bandini

Sábado 6 de diciembre – Noche de Flow Catalán

Mushkaa / Invitada: Zyanya

Domingo 7 de diciembre – Noche de Reggae Funk Latino

La Sra. Tomasa

Ya sea que conozcas al artista, que vayas por pura aventura auditiva, que te lo hayan recomendado o que solo quieras dejarte sorprender, esta semana gratuita de música en el Foro de la Expo Guadalajara es un regalo. Eso sí: hay que llegar temprano para agarrar buen lugar. Si se llena, ponen pantallas afuera; no hay pretexto para perderte nada.

Disfrutemos, pues, de otro clásico tapatío: la FIL.