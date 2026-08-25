Un año al aire: Radio ITESO construye su historia y su propia voz

Radio ITESO no nació de un día para otro. Su historia se conecta con una tradición académica que comenzó hace seis décadas, cuando el ITESO creó su licenciatura en Ciencias de la Comunicación, considerada entonces la segunda del país.

Desde ahí, la universidad construyó una importante reflexión sobre los medios y sus lenguajes, con figuras como Cristina Romo, cuya aportación al estudio de la radio dejó una huella particular.

Durante años hubo distintos ejercicios radiofónicos dentro de la institución: clases, talleres, proyectos por internet y transmisiones en circuitos cerrados. Sin embargo, faltaba dar el paso hacia una estación con una concesión y las responsabilidades que implica ser un medio público.

Andrés Villa, coordinador de Radio ITESO, explica que esa transición significó entender que una estación de radio tiene lógicas distintas a las de la academia. La universidad, dice, decidió conservar su vocación formativa, pero llevarla a un espacio real de producción y transmisión.

“Es una estación escuela”, resume Villa. Y esa definición ayuda a entender buena parte de lo que ocurre detrás de los micrófonos: jóvenes que llegan sin experiencia, aprenden, se equivocan, vuelven a intentarlo y terminan construyendo sus propios programas.

Cabina de Radio ITESO

Una radio que nació para salir del campus

El proyecto de Radio ITESO tomó forma definitiva años antes de la pandemia y continuó durante el rectorado de Luis Arriaga, para después retomarse con el actual rector, Alexander Zatyrka. El proceso culminó con la obtención de la concesión y el inicio de transmisiones el 21 de agosto de 2025.

La estación salió al aire con más de 30 producciones y, desde entonces, no ha tenido oportunidad de detenerse para aprender con calma. La radio tuvo que aprender haciendo.

“Una vez que se prende una radio, no puedes decir: ‘denme 15 días’”, cuenta Villa. En ese primer año, el equipo ha tenido que resolver desde la operación cotidiana hasta la creación de una identidad propia.

Y esa identidad no busca que Radio ITESO sea solamente una estación para la comunidad universitaria. La intención es que la universidad le ofrezca una radio a Guadalajara.

“Queremos que quede claro que el ITESO está apostando por darle una radio a la ciudad, no solamente una radio endémica hacia nosotros mismos”, señala.

La estación mantiene una relación estrecha con la comunidad universitaria, pero sus puertas están abiertas a personas que no pertenecen al ITESO y que tienen algo que decir, una historia que contar o una propuesta que desarrollar.

Bettina Acedo (conductora Radio ITESO)

Música para encontrar una voz propia

La programación se mueve entre dos grandes territorios: la radio hablada y la radio musical. En ambos existe una apuesta clara por las audiencias jóvenes, principalmente personas de entre 16 y poco menos de 30 años, aunque la invitación, dice Villa, está abierta a los “jóvenes de mente”.

La música funciona como uno de los principales puntos de encuentro. El objetivo es comenzar desde Guadalajara y abrir la escucha hacia México, América Latina, Estados Unidos y España, con especial atención a proyectos independientes y artistas que todavía están construyendo su camino.

La estación busca, particularmente, darle espacio a músicos jóvenes de México y de la región. Puede ser una banda que acaba de lanzar un sencillo, un proyecto independiente o incluso una agrupación que encontró su primera audiencia en TikTok.

“Queremos que nuestra fórmula musical parta de donde estamos parados: de Guadalajara”, explica Villa.

Pop, rock, urbano, alternativo, indie y otros sonidos conviven en una programación que también incorpora música en inglés. Y existe una regla que revela la filosofía de la estación: incluso los programas hablados deben dejar espacio para una canción.

En la radio hablada, la programación se construye principalmente a partir de convocatorias. Hay programas de una hora y cápsulas más breves. Literatura, cine, deportes, música especializada, cultura, patrimonio, feminismo y otros temas forman parte de una parrilla que cambia y se alimenta de las propuestas de quienes participan.

La diferencia está en la mirada. No basta con hablar de deportes: hay que encontrar un ángulo. No se trata solamente de hacer un programa sobre patrimonio, sino de explicar qué significa y despertar curiosidad.

Para Villa, ahí está buena parte del valor de la estación: “La radio sabe a lo que la gente pone con su empeño, su trabajo y su compromiso”.

También existe una apuesta por convertir algunos contenidos efímeros de la radio en materiales que puedan sobrevivir a la transmisión. Algunos programas y producciones se llevan a plataformas como Spotify, especialmente aquellos que pueden seguir siendo útiles después de que la coyuntura desaparece.

Radio ITESO (Andrés Villa coordinador)

Un nuevo integrante de la radio pública

Radio ITESO también ha encontrado un lugar dentro del ecosistema de medios públicos y universitarios de Jalisco. Villa habla con respeto de Radio Universidad de Guadalajara y del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, estaciones de las que reconoce haber aprendido.

La intención, sin embargo, no es replicar esos modelos, sino encontrar una personalidad propia.

El intercambio con otras radios universitarias y educativas, incluso de América Latina, también ha ayudado a ampliar esa mirada. Villa cuenta que en encuentros de la red de radios jesuitas encontró estaciones con realidades completamente distintas: desde proyectos en Paraguay hasta radios en comunidades de México o estaciones universitarias europeas.

La conclusión fue sencilla: no existe una sola manera de hacer radio universitaria.

En ese espacio, Radio ITESO quiere ocupar un lugar particular: ser una estación donde las personas jóvenes puedan hablar de aquello que les importa, desde la música hasta temas como agua, salud mental, diversidad, identidad de género, violencia o política.

La estación también busca convivir y complementar el trabajo de las otras radios públicas, convencida de que la diversidad de propuestas fortalece el ecosistema radiofónico.

Radio ITESO

Un año para celebrar aprendiendo

El primer aniversario tendrá como punto de encuentro el 29 de agosto, con un concierto gratuito en el C4 Concert House de avenida Patria. La celebración reunirá tres propuestas que representan parte del espíritu musical de la estación.

Abrirá Libni Casher, proyecto local que explora sonidos cercanos al jazz, blues, géneros urbanos y el rock. Después llegará The Space Ocean, banda tapatía independiente muy cercana a la historia de Radio ITESO: uno de sus integrantes es becario de la estación y su música fue la primera canción transmitida hace un año.

El cierre estará a cargo de Hello Seahorse!, agrupación con una trayectoria consolidada y presencia nacional.

Más que una fiesta institucional, el concierto pretende ser un agradecimiento a quienes han escuchado, participado, propuesto programas, llevado canciones, producido cápsulas o simplemente se han acercado a conocer la estación.

También es una celebración de la escena musical de Guadalajara y de un momento cultural que, desde la perspectiva de Villa, vive la ciudad.

Pero quizá la celebración más importante ocurre todos los días dentro de las cabinas. Ahí están los jóvenes que llegan con nervios, pero la recompensa aparece cuando aquellos primeros programas llenos de dudas terminan convertidos en proyectos sólidos y cuando alguien que llegó sin saber hacer radio descubre que tiene algo que decir y encuentra a alguien dispuesto a escucharlo.

Después de un año, Villa asegura que uno de los mayores orgullos no es solamente tener una estación estable o una programación que funciona. Es haber construido una comunidad.

“Lo que más estamos orgullosos es que es una escuela”, dice. Una comunidad integrada por estudiantes, académicos, voluntarios, músicos, personas externas al ITESO y jóvenes que encontraron en la estación un espacio para aprender, crear y compartir aquello que les apasiona.

Y quizá ahí está la verdadera historia de este primer año: Radio ITESO todavía está aprendiendo a ser radio, pero ya encontró cómo y para qué quiere hacerlo.

Radio ITESO