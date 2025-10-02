Reducir el desperdicio de alimentos y el hambre, propone iniciativa “Cero Desperdicio”

Expertos hicieron proposiciones para evitar tirar comida en restaurantes, en los hogares y en supermercados. La presidenta del DIF Jalisco, Mayte Villa, busca abatir a cero el hambre.

Para reducir la pérdida de alimentos en toda la cadena productiva, promover la donación segura, instalar comedores comunitarios y bancos de alimentos, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presentó la iniciativa que crea la Ley para la Prevención y Aprovechamiento de los Residuos y Desperdicios Alimentarios.

La iniciativa se presentó en el foro “Jalisco, Cero Hambre, Cero Desperdicio”, realizado en el Congreso, al que acudieron la presidenta del DIF Jalisco, María Elena Villa, así como el director del Banco de Alimentos, Julio Acevedo.

“Es una nueva Ley que promueve la alimentación sostenible, saludable, pero también, buscando que las personas tengamos un cambio cultural, ético y con esta visión de preocuparnos de los demás. No es posible que en Jalisco seamos el gigante agroalimentario, que produzcamos toneladas de alimentos que y gran parte de ellos se desperdician. Todos terminan en rellenos sanitarios, mientras tenemos millones de personas que se están muriendo de hambre”, precisó.

La presidenta del DIF Jalisco, María Elena Villa, resaltó la relevancia de aprovechar los excedentes y fortalecer la economía circular, señaló que esta iniciativa marca un antes y un después en la lucha contra el hambre, al sumar esfuerzos de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil.

“En el sistema DIF Jalisco sabemos que nadie debería pasar hambre cuando existe alimento disponible. Por eso, iniciativas como Jalisco Cero Hambre Cero Desperdicios, nos inspiran y nos comprometan. Se trata de aprovechar los excedentes”, dijo.

En el foro se habló de promover una cultura de consumo responsable, fortalecer los bancos de alimentos, fomentar la donación, reducir los residuos en la cadena productiva y avanzar hacia un modelo de economía circular.

La diputada remarcó que la nueva ley será una herramienta clave para conectar a los sectores productivos, supermercados, restaurantes, escuelas y hogares, en una red de prevención y donación que permita reducir los residuos orgánicos, impulsar un cambio cultural y garantizar que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan.