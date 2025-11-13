Darán 4 millones de pesos a cada familia de las dos agentes viales asesinadas

Agentes viales fueron despedidas con honores

Tras la ceremonia de honores póstumos a las agentes de la Policía Vial del Estado Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada, quienes fueron asesinadas la mañana del pasado martes 11 de noviembre en El Salto, el Gobierno de Jalisco informó que las familias de cada una de ellas recibirán un apoyo de poco más de 4 millones de pesos.

Tal cantidad resulta del total de los seguros de vida, gastos funerarios, ayuda para adquisición de vivienda y de un apoyo especial autorizado en este caso por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien estuvo presente en la despedida oficial de los restos de las dos agentes de tránsito caídas en cumplimiento del deber cuando iban a infraccionar un automóvil con vidrios polarizados.

Los restos de ambas policías fueron despedidos con honores la tarde del miércoles en las instalaciones de la Academia de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, ubicada en los límites de Guadalajara y Tonalá, en donde estuvieron presentes elementos y mandos de distintas corporaciones municipales, estatales y federales.

Pablo Lemus estuvo en la ceremonia a las dos policías de tránsito

Aunque la mañana del martes, poco después del abatimiento de las agentes Libna Mata y Gisele Ceballos, las autoridades descartaron que la agresión haya tenido que ver con la reciente captura de una presunta banda de extorsionadores que cobraba “cuotas” o “plaza” a transportistas en el corredor industrial de El Salto, ahora se sabe que existe una línea de investigación en el sentido de que el asesinato de las dos oficiales tendría que ver con un ataque del crimen organizado.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 8:00 horas del martes, luego de que Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, como parte de su patrullaje, detectaron en las inmediaciones de una gasolinería de la Colonia Lomas de San Juan, un automóvil Nissan Tsuru, de color naranja, con vidrios polarizados; cuando iban a realizar la revisión del vehículo, apareció otro automótor, con al menos tres tripulantes que iban armados y sometieron por la fuerza a las policías viales para llevárselas de ahí en su propia unidad oficial. Poco después ambas aparecieron muertas con balazos en el cráneo, en la caja de su camioneta, entre los conos y cilindros de color naranja que utilizan los elementos de vialidad en sus diligencias.

El suceso generó un operativo por tierra y aire en la que participaron elementos de diversas corporaciones y el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Jalisco, en búsqueda de los responsables del doble crimen, de los que se dice de manera oficial que al menos uno de ellos ya está identificado y que tendría que ver con al menos otro caso de homicidio.

El gobernador autorizó una compensación especial de un millón de pesos para cada familia

AGENTES CON 7 AÑOS Y 6 MESES DE ANTIGÜEDAD

Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada ingresaron a la Policía Vial, que depende de la Secretaría de Seguridad Jalisco, el 1 de mayo de 2018 y estaban actualmente adscritas a la Región XII El Salto,

Se presupone que además de los 4 millones de pesos que los deudos de las agentes asesinadas recibirán como apoyo e indemnización por cada una de ellas, también tendrán derecho a una pensión vitalicia.