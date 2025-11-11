Operativo por aire y tierra en busca de asesinos de dos mujeres agentes viales en El Salto

Corporaciones de seguridad de Jalisco implementan la mañana de este martes un operativo de búsqueda con helicópteros y unidades a tierra para tratar de localizar a sujetos que asesinaron a balazos a dos elementos femeninos de la Policía Vial del Estado.

El gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó el atentado al señalar que “en una revisión de rutina en el municipio de El Salto, dos mujeres que formaban parte de la Policía Vial, fueron privadas de la vida; debido a esto convoqué al Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco, para coordinar un operativo de búsqueda por tierra y aire de los responsables. A sus familias, mi más sentido pésame, desde el @GobiernoJalisco les estaremos apoyando y acompañando en todo momento."

De acuerdo con información preliminar las dos agentes de tránsito fueron amagadas por tres sujetos en San José El Verde, de donde se las llevaron en su propia patrulla; posteriormente ambas fueron encontradas muertas a tiros en la caja de la camioneta oficial, en la Colonia Lomas de San Juan.

En una revisión de rutina en el municipio de El Salto, dos mujeres que formaban parte de la Policía Vial, fueron privadas de la vida; debido a esto convoqué al Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco, para coordinar un operativo de búsqueda por tierra y aire de los responsables.… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 11, 2025

El asesinato de las dos policías viales ocurre apenas dos días después de que la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que fueron encarcelados siete presuntos integrantes de una célula delictiva que se dedicaba a extorsionar a empresas transportistas y a privar de la libertad a sus choferes en el corredor industrial del municipio de El Salto.

Según indicó la Fiscalía, este grupo delictivo “amenazaba a las compañías transportistas con dañar sus unidades o a sus choferes si no entregaban sumas de dinero. En algunos casos exigían 20 mil dólares mensuales a cambio de liberar a los conductores privados de la libertad, y en otros solicitaban 200 dólares por cada unidad que transitara por la zona industrial, imponiendo con ello un sistema de cobro ilícito”.