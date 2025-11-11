Por revisión a coche con vidrios polarizados matan a agentes de tránsito

Por una revisión de rutina asesinaron a dos mujeres integrantes de la Policía Vial de Jalisco

La mañana de este martes 11 de noviembre, las agentes de la Policía Vial de Jalisco Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, detectaron en una gasolinería de la Colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto, un automóvil Nissan Tsuru, de color naranja, con vidrios polarizados; cuando iban a realizar la revisión del vehículo, los tripulantes de éste hicieron una llamada y enseguida acudieron sujetos armados quienes se llevaron por la fuerza a las dos oficiales. Poco después ambas aparecieron muertas a balazos.

El crimen ocurrió cerca de las 8:00 horas. Las agentes de tránsito fueron asesinadas en una calle sin nombre, paralela a la Calle San Pablo, entre Santo Niño y José de Jesús Torres García, de la colonia ya señalada. Los cadáveres de las dos, con impactos de bala en la cabeza, quedaron entre conos y cilindros color naranja, en la caja de la patrulla Pickup que tenían asignada.

El suceso generó un operativo por tierra y aire en la que participaron elementos de diversas corporaciones y el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Jalisco, en búsqueda de los responsables del doble crimen.

Además, el gobernador Pablo Lemus convocó a una junta de emergencia del Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco, después de la cual el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, aseguró que no existen indicios que relacionen el asesinato de las dos policías viales con una célula criminal que secuestraba y extorsionaba a transportistas en el corredor industrial de El Salto, cuyos siete integrantes fueron trasladados al reclusorio el pasado domingo 9 de noviembre.

El fiscal recalcó que las agentes de tránsito iban a revisar un vehículo con vientanillas polarizadas, cuando se presentaron en otro automóvil -al parecer una pickup blanca- varios hombres quienes las subieron por la fuerza a la patrulla y luego fueron halladas sin vida.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, dijo que las armas de fuego de las oficiales así como sus aros aprehensores no fueron hallados en la escena del crimen, por lo que se presume que los asesinos se las robaron.

AGENTES VIALES CON 7 AÑOS Y 6 MESES DE ANTIGÜEDAD

El gobernador Pablo Lemus declaró en relación al asesinato de las dos agentes viales, que la autoridad va “a dar con estos delincuentes, no tengan duda, ya estamos muy cerca. Tenemos ya un vehículo asegurado, un Tsuru; tenemos ya videos de los causantes y vamos a dar con ellos”.

El mandatario aseguró que las familias de las policías ultimadas tendrán apoyo del gobierno estatal y se cubrirán las indemnizaciones y gastos del funeral.

Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada ingresaron a la Policía Vial, que depende de la Secretaría de Seguridad Jalisco, el 1 de mayo de 2018 y estaban actualmente adscritas a la Región XII El Salto,

La Policía Vial indicó que las dos oficiales caídas en cumplimiento de su labor demostraron “compromiso, disciplina y un profundo sentido del deber”; la dependencia extendió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de las dos agentes.

La Fiscalía de Jalisco queda a cargo de localizar a los homicidas.