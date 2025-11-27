Abren proceso a sujeto ligado con célula criminal, detenido en cateo en Atlas Country Club, de El Salto

Erick "R" estaría vinculado junto con su primo a la delincuencia organizada

El hombre detenido por un operativo de fuerzas federales el pasado 13 de noviembre en el Fraccionamiento Atlas Country Club de la Carretera a Chapala, en el municipio de El Salto, quedó vinculado a proceso por varios delitos que confirman su presunta relación con una célula del crimen organizado.

Erick “R” está señalado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, ademas de posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el cateo se aseguraron droga, balas, una pistola, una moto y un auto

Se informa que la captura de ese objetivo se desprendió de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y fue concretada por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes hace dos semanas ejecutaron una orden de cateo en el fraccionamiento ya señalado.

Erick “R” se hallaba en posesión de dos bolsas que contenían clorhidrato de metanfetamina; aparte, se le decomisaron un arma de fuego corta, 107 cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares, “documentación diversa”, un vehículo y una motocicleta, según informó la FGR este jueves 27.

Luego del cateo y la aprehensión del objetivo, el Ministerio Público de la Federación aportó las pruebas para que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Jalisco, con sede en Puente Grande, decretara la vinculación con prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

PRIMO DE NAZARIO, LÍDER TRANSPORTISTA

Fuentes relacionadas con el caso confirmaron que Erick “R” es primo de Nazario Ramírez, líder transportista en Jalisco, cuya captura se dio el 14 de octubre de este 2025 en Jardines del Bosque, Guadalajara, por estar involucrado en extorsión y venta de droga, tanto en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, como en el municipio de Oriental, Puebla, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a cargo de Omar García Harfuch.

La captura de Nazario generó gran polémica, pues esta persona ligada con la CTM acostumbrada acudir a eventos oficiales para tomarse selfies con políticos y funcionarios de diferentes partidos políticos y compartirlas en sus redes sociales.