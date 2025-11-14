Nuevo caso de alto impacto evidencia la presencia del crimen organizado en El Salto

Un operativo de fuerzas federales desplegado este jueves en el Atlas Country Club de la Carretera a Chapala, en el municipio de El Salto, fue capturado Erick Ramírez Romero, quien presuntamente está ligado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El detenido sería primo de Nazario Ramírez Ramírez, quien se ostentaba como líder sindical transportista y fue arrestado el 14 de octubre pasado en una colonia del poniente de Guadalajara.

Con la captura de Erick Ramírez, suman tres casos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada ocurridos en el municipio de El Salto en sólo una semana.

El primero ocurrió el 7 de noviembre, cuando agentes antisecuestros de la Fiscalía del Estado aprehendieron a siete presuntos miembros de una banda dedicada a extorsionar, privar de la libertad y exigir pago de cuotas a transportistas que utilizan el corredor industrial de ese municipio.

Este grupo criminal fue trasladado al penal de Puente Grande el domingo 9. Dos días después, la mañana del pasado martes, dos agentes de la Policía Vial fueron asesinadas en la Colonia Lomas de San Juan, también perteneciente al municipio de El Salto.

Aunque inicialmente se dijo que las policías de tránsito Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, fueron privadas de la vida a partir de una revisión a un carro con vidrios polarizados como parte de su patrullaje, persiste la posibilidad de que el doble homicidio tenga que ver con algún tipo de represalia de la mafia que opera en El Salto.

OPERATIVOS TAMBIÉN EN GUADALAJARA Y TONALÁ

Aparte de la acción que las corporaciones federales realizaron este jueves 13 en El Salto y que concretó la detención de Erick Ramírez, se llevaron a cabo otros operativos en Tonalá y el oriente de Guadalajara como parte de las mismas indagatorias y en los que incluso se utilizó por lo menos un helicóptero.

Su primo Nazario Ramírez cuya captura se dio hace un mes en Jardines del Bosque, en la capital de Jalisco fue señalado en su momento como involucrado en extorsión y venta de droga, tanto en Tlajomulco, Jalisco, como en el municipio de Oriental, Puebla.

La captura de Nazario generó mucha polémica, pues esta persona ligada con la CTM acostumbrada acudir a eventos oficiales para tomarse selfies con políticos y funcionarios de diferentes partidos políticos y compartirlas en sus redes sociales.