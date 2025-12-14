Con prueba por la Fundación, concluye el Serial Corramos Zapopan 2025

Con un ambiente festivo y la participación de la comunidad runner, este domingo llegó a su fin el Serial Corramos Zapopan 2025 con la Carrera por la Fundación de Zapopan, una prueba de 10 kilómetros disputada en el corazón de la Ciudad de las Niñas y los Niños.

Un total de 4 mil corredoras y corredores se dieron cita en la última competencia del año, que tuvo como punto de meta el exterior del Palacio de Gobierno. La salida se dio en punto de las 6:30 de la mañana, marcada por el tradicional sonido de las trompetas de aire comprimido.

En la rama femenil, la victoria fue para Vanessa Citlali Pérez Vázquez, quien desde antes del kilómetro cuatro tomó la punta de la carrera y mantuvo un ritmo imparable hasta cruzar la meta, cerrando así un año destacado al consagrarse también como Campeona de Campeones del Serial.

“Es una carrera muy retadora, aunque no lo parezca. Las rutas de Comude Zapopan tienen subidas y bajadas, te exigen y eso las hace muy atractivas”, expresó la ganadora tras su triunfo.

En la rama varonil, el primer lugar fue para Aarón Sánchez Paredes, quien apretó el paso después de la mitad del recorrido para despegarse de sus perseguidores. El segundo sitio fue para Abraham Zapién Silva, seguido de Marco Antonio Guerrero Huidor.

La competencia contó también con la participación de funcionarias y funcionarios de distintas dependencias del Gobierno de Zapopan, quienes se sumaron a la justa deportiva.

La Directora General de Comude Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, celebró el éxito del serial y adelantó que ya se preparan nuevas actividades para el próximo año.

“Estamos celebrando el 484 aniversario de la fundación de Zapopan con esta gran convocatoria. Ya trabajamos rumbo al Medio Maratón de Zapopan y a un 2026 lleno de sorpresas, en un año mundialista”, señaló.

Con esta carrera concluyó el Serial Corramos Zapopan 2025, que a lo largo del año acumuló 125 kilómetros de recorrido y registró la participación de 37 mil atletas.

Campeón de Campeones

Tras la última prueba del calendario, se definieron a los monarcas del serial. En la rama femenil, Vanessa Citlali Pérez Vázquez se coronó como Campeona de Campeones, mientras que en la rama varonil, el zapopano Pedro García García obtuvo el título por segundo año consecutivo, pese a no competir en esta fecha debido a una lesión.

Ambos atletas recibieron su trofeo y el reconocimiento del público asistente.

Sexto reto cumplido

Durante la jornada, Pedro Alatorre “El Kalimán” fue homenajeado tras cumplir el sexto reto de su carrera deportiva, al acumular 530 carreras de 10 kilómetros, logro que le valió un reconocimiento especial en el pódium.

Ganadores Carrera por la Fundación de Zapopan

Rama Femenil

Vanessa Citlali Pérez Vázquez – 39:04 Cynthia Elena Martínez Guzmán – 40:36 Alejandra Arévalo Casillas – 42:12

Rama Varonil