Estados Unidos lanza alerta de “posible amenaza” en Mexicali

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Mexicali, ante información sobre una “posible amenaza”, aunque no se precisó en qué consiste dicha amenaza.

“Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto. Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta posible amenaza”, señala la alerta.

Se recomendó buscar refugio en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas y mantenerse atentos a los medios locales. La alerta fue difundida a través del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, dirigida a ciudadanos estadounidenses.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que se reforzaron los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses”, apuntó la gobernadora en un mensaje en X.

La semana pasada, las autoridades mexicanas decomisaron en la capital del estado 120 kilos de pastillas de fentanilo en un operativo conjunto de agentes federales y estatales en un inmueble vinculado con el grupo criminal “Los Rusos”, a quienes se vincula con esta nueva alerta.