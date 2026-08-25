Graciela Domínguez Nava toma protesta como gobernadora interina de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava

Con 31 votos a favor y 6 votos en contra, Graciela Domínguez Nava fue designada por el Congreso de Sinaloa como gobernadora interina del estado, para concluir los 14 meses que restan del sexenio.

Tras protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ellas emanen, Graciela Domínguez Nava rindió un discurso en el reconoció los retos que enfrentará en los meses de su gobierno y enumeró los compromisos que tiene con Sinaloa.

En principió, destacó que asume la responsabilidad como gobernante interina con serenidad, con firmeza y con un profundo sentido del deber público, consciente del momento que vive la entidad y de las preocupaciones de la gente.

Destacó que en poco más de un año de gobierno tiene muchas tareas que retomar como la atención a víctimas y reconstrucción del tejido social, trato apropiado, digno y atención a la desaparición de personas, desplazamiento interno y retorno a comunidades, mejorar la relación con los municipios, diálogo con sectores productivos y sociales, el campo y la comercialización agrícola, pesca y comunidades costeras, ganadería y sector minero, reactivación económica, protección al empleo y el bienestar social.

Asimismo, aseguró que en su administración se trabajará en estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbam Pardo y con el gobierno de México ya que hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano, coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad.

“Quiero dirigirme a quienes hoy sienten preocupación, cansancio o desconfianza. La confianza no se decreta ni se exige, se construye y este gobierno tendrá que ganársela todos los días con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia”, apuntó.

La Presidenta Clauida Sheinbaum reaccionó al ascenso a la gubernatura de Domínguez Nava y aseguró que se le apoyará “en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y pues que cierre bien este periodo”.

La mandataria señaló que no tiene el gusto de conocer a la diputada con licencia pero que sabe que es una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente, por lo que espera que trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa.

Como cierre en su toma de protesta, Domínguez Nava reconoció la importancia de su deber de generar estabilidad política y transición democrática hacia el 2027 con el fin de mantener al gobierno fuera de la disputa sucesoria, garantizar interlocución con todas las fuerzas políticas y esclarecer claramente que la administración interina tiene como misión gobernar, pacificar y estabilizar.

“Es tiempo de hacer de la paz y la justicia una tarea común. Trabajemos juntas y juntos para devolverle a nuestro estado la certeza, la paz y la esperanza que merece. Comprometida con Sinaloa, reitero, ejerceré la política y el gobierno desde la ética, la honestidad y el amor al pueblo”, concluyó.