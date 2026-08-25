Sheinbaum anuncia red de 12 mil 750 consultorios del IMSS - Bienestar

Conferencia de prensa matutina Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una nueva red de atención primaria por 12 mil 750 consultorios, con la que busca ampliar el acceso a servicios médicos y avanzar hacia un esquema de cobertura universal de salud.

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum informó que la estrategia contempla el fortalecimiento de las Farmacias del Bienestar, la instalación de máquinas dispensadoras de medicamentos y la continuidad del programa “Salud Casa por Casa”.

La mandataria presidencial subrayó que la nueva red será implementada inicialmente en las entidades que forman parte del IMSS-Bienestar, al que ya se han incorporado 24 estados.

“Este programa lo vamos a realizar primero en los estados que tienen IMSS-Bienestar, gracias a la federalización del programa. Es algo que venimos trabajando ya desde hace cerca de dos meses, dos meses y medio, y hasta ahora decidimos presentarlo ya que tenemos todo el programa establecido”, declaró Sheinbaum.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que los nuevos consultorios estarán distribuidos en 7 mil 111 localidades rurales y 5 mil 639 zonas urbanas. Se prevé que comiencen a operar entre enero y febrero de 2027.

Clark expuso que la infraestructura tendrá capacidad para atender más de 40 millones de consultas anuales, bajo un sistema homologado que permitirá al personal médico emitir recetas y contar con equipamiento y herramientas tecnológicas para la atención de los pacientes.

“Después de un análisis muy largo, los médicos expertos de la Secretaría de Salud, del IMSS-Bienestar, del IMSS, del ISSSTE, determinaron que la mejor inversión que podríamos generar en los siguientes meses y años es ampliar la cobertura nacional de la salud. Invertir en hacer una serie de puntos donde cada persona pueda atenderse rápidamente para las necesidades de salud más apremiantes que tenga”, precisó Clark.

Los consultorios estarán disponibles de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 20:00 horas, mientras que durante los fines de semana ofrecerán servicio de 08:00 a 14:00 horas.

Asimismo, los establecimientos médicos contarán con un catálogo de 90 medicamentos gratuitos, cuya distribución y operación serán coordinadas por medio de mecanismos comunitarios similares a los implementados en el programa “La Clínica es Nuestra”.

“Salud Casa por Casa” supera 25 millones de consultas

Por otro lado, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer los resultados del programa “Salud Casa por Casa”, que acumula 25 millones de consultas dirigidas a personas beneficiarias.

Ramírez Amaya detalló que se han realizado mil 495 atenciones de urgencia y que más de 900 mil personas han sido canalizadas a instituciones de salud debido a padecimientos que requieren atención especializada o presentan algún tipo de descontrol.

“Hemos logrado referir a más de 900 mil personas a las instituciones de salud”, manifestó.

A esto se añade más de 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, como parte de las acciones de detección y prevención realizadas mediante las visitas domiciliarias.

Sumado a esto, la titular del Bienestar hizo un llamado a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para incorporarse al programa y robustecer la capacidad de atención en territorio.

Aplicación para los servicios médicos

La estrategia incluye el lanzamiento de una aplicación digital del Servicio Universal de Salud. A través de esta plataforma, los usuarios podrán gestionar y consultar citas médicas, revisar su historial de consultas, acceder a recetas y consultar su expediente médico electrónico.

El sistema estará vinculado con un nuevo Centro Nacional de Teleconsulta, que contará con mil médicos disponibles para brindar atención médica a distancia.

El gobierno federal adelantó que la convocatoria para contratar al personal que estará a cargo de los nuevos consultorios permanecerá abierta del 14 de septiembre al 31 de octubre.

Junto con ello, Eduardo Clark reportó que 3.2 millones de personas adultas mayores y con discapacidad ya se han registrado para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

La Crónica de Hoy 2026