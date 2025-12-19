No han podido vincular a supuesto jefe de sicarios recapturado en Zapopan con magnicidio ni atentados de alto perfil

Armando “G”, alias “Delta 1″, quien es mencionado como jefe del grupo élite de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reaprehendido en Colinas de Atemajac, municipio de Zapopan. Con esta, suman tres las ocasiones en que el supuesto líder del brazo armado es detenido, pero hasta hoy no lo han podido imputar por asesinatos de alto impacto o por cualquier otro delito del fuero común que incluya prisión preventiva de oficio.

El grupo “Delta” es señalado como el responsable de ejecuciones de alto impacto, entre ellas la del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, acaecida la madrugada del viernes 18 de diciembre del 2020 en un bar de Puerto Vallarta.

También dicha célula criminal estaría detrás del atentado en agravio del actual secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, cuando fungía como jefe de la policía capitalina, en hechos suscitados el 26 de junio de 2020 en la Avenida Paseo de la Reforma.

Además los sicarios “Delta” habrían perpetrado el intento de asesinato en contra del ex fiscal y ex secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el 21 mayo del 2018, en la zona de Chapultepec, en Guadalajara.

Sin embargo a Armando “G”, alias “Delta 1″ nada le han podido comprobar en relación con tales ataques y las dos veces anteriores que lo han arrestado en cinco años, ha salido de prisión.

El supuesto cabecilla del grupo de sicarios fue detenido el 28 de octubre del 2024, acusado de llevar 1.5 kilos de clorhidrato de metanfetamina, un arma de fuego y balas, en Lagos del Country, Zapopan, por donde circulaba en un coche.

En esa ocasión un juez lo dejó preso por un delito menor y en este año, en el mes de mayo, logró la libertad condicional.

Se dice que la Fiscalía General de la República (FGR) apeló y en agosto pasado un Tribunal Colegiado le dio la razón y vinculó a proceso al “Delta 1″ por posesión de droga con fines de comercio, por lo que el presunto jefe de sicarios tendría que presentarse a una nueva audiencia de vinculación, lo que podría no haber ocurrido y por ello habría sido detenido este jueves 18 de diciembre por agentes federales y elementos del Ejército en Colinas de Atemajac, cuando iba en una camioneta marca Urus.

“Delta 1″, a quien también apodan “Máximo”, fue capturado por vez primera el 21 de junio de 2020 en Jardines del Country, municipio de Guadalajara, por delitos contra la salud y portación de armas, pero quedó libre porque supuestamente no llevaba armas de fuego y los agentes que lo arrestaron se las habían “sembrado”.

Se espera que la FGR informe de manera oficial por qué delito se le aprehendió en esta nueva ocasión.