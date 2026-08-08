Canta Jalisco Canta inicia su recorrido por el estado

El recorrido de Canta Jalisco Canta ya comenzó. Ocotlán fue el punto de partida de la cuarta edición de este concurso estatal, que busca encontrar y proyectar nuevos talentos musicales de Jalisco mediante un escenario móvil que llevará las eliminatorias a diferentes regiones del estado.

Arranca en Ocotlán la cuarta edición de Canta Jalisco Canta

La primera jornada se realizó con el Tráiler Concert, una plataforma itinerante que funcionará como escenario durante las distintas etapas regionales del certamen. En Ocotlán participaron 10 intérpretes y alrededor de 600 personas acudieron a esta primera eliminatoria, en la que Emily Campoverde y Francisco Saúl Estrada resultaron ganadores y obtuvieron su pase a la siguiente fase.

El arranque de la gira también tuvo música en vivo para el público asistente, con las presentaciones de Banda Saucillos y La Incontenible Banda Astilleros, en una jornada que combinó el concurso con una celebración de la música regional mexicana.

Arranca en Ocotlán la cuarta edición de Canta Jalisco Canta

La cuarta edición de Canta Jalisco Canta mantiene como propósito acercar oportunidades de participación artística a municipios fuera de la zona metropolitana y dar espacio a intérpretes que buscan abrirse camino en la escena musical. El proyecto es impulsado por la Agencia Estatal de Entretenimiento en conjunto con Grupo Promomedios.

Después de las eliminatorias regionales, el certamen avanzará a una semifinal y posteriormente llegará a su última etapa durante las Fiestas de Octubre 2026. La gran final tendrá como escenario el Auditorio Benito Juárez, donde se definirá a la persona ganadora de esta edición.

El premio contempla 100 mil pesos, además de la grabación de un tema musical como parte de un proyecto discográfico a cargo de Grupo Promomedios y la promoción radiofónica del sencillo durante un año en la emisora Fiesta Mexicana.

Para realizar esta primera etapa fue necesaria también la colaboración del Gobierno de Ocotlán, a través de sus áreas de Movilidad, Cultura, Padrones y Licencias, Protección Civil y Bomberos, y Seguridad Pública.

Arranca en Ocotlán la cuarta edición de Canta Jalisco Canta

Primera eliminatoria: Ocotlán