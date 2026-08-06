Guadalajara

En la jornada fueron plantados 200 árboles de tres especies como parte del Programa de Reforestación 2026 del municipio.

Reforestan laterales de Circuito Metropolitano entre Cuexcomatitlán y Cajititlán

Por Ricardo Gómez

El Gobierno de Tlajomulco realizó una jornada de reforestación en los márgenes del Circuito Metropolitano Vicente Fernández Gómez, en el tramo que conecta las delegaciones de Cuexcomatitlán y Cajititlán, donde fueron plantados 200 árboles.

La actividad forma parte del Programa de Reforestación 2026 y contó con la participación de personal de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, del Instituto de Alternativas para los Jóvenes (INDAJO) y de cadetes de la Academia de Policía de la Comisaría municipal.

Durante la jornada se sembraron ejemplares de majahua, pirul brasileño y primavera amarilla, especies que, de acuerdo con las autoridades, contribuirán a incrementar la cobertura forestal de la zona y mejorar las condiciones ambientales.

El municipio informó que la reforestación busca favorecer la captura de dióxido de carbono, la generación de oxígeno, la infiltración de agua al subsuelo y la mejora de la calidad del aire.

Las labores se desarrollaron con el apoyo de paramédicos de Servicios Médicos Municipales, personal de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quienes brindaron acompañamiento preventivo durante la jornada.

Limpieza laterales avenida Tlajomulco (Picasa/Gobierno Tlajomulco)
Limpieza laterales avenida Tlajomulco (Picasa/Gobierno Tlajomulco)

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