Reforestan laterales de Circuito Metropolitano entre Cuexcomatitlán y Cajititlán

El Gobierno de Tlajomulco realizó una jornada de reforestación en los márgenes del Circuito Metropolitano Vicente Fernández Gómez, en el tramo que conecta las delegaciones de Cuexcomatitlán y Cajititlán, donde fueron plantados 200 árboles.

La actividad forma parte del Programa de Reforestación 2026 y contó con la participación de personal de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, del Instituto de Alternativas para los Jóvenes (INDAJO) y de cadetes de la Academia de Policía de la Comisaría municipal.

Durante la jornada se sembraron ejemplares de majahua, pirul brasileño y primavera amarilla, especies que, de acuerdo con las autoridades, contribuirán a incrementar la cobertura forestal de la zona y mejorar las condiciones ambientales.

El municipio informó que la reforestación busca favorecer la captura de dióxido de carbono, la generación de oxígeno, la infiltración de agua al subsuelo y la mejora de la calidad del aire.

Las labores se desarrollaron con el apoyo de paramédicos de Servicios Médicos Municipales, personal de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quienes brindaron acompañamiento preventivo durante la jornada.

Limpieza laterales avenida Tlajomulco (Picasa/Gobierno Tlajomulco)