Estados Unidos reanuda parcialmente inspecciones y exportación de aguacate

Después de la alerta de seguridad por parte de inspectres de EU, se reactiva de manera parcial la inspección y exportación del fruto

Exportación de aguacate — A partir de este sábado el Gobierno de Estados Unidos reanudará de manera parcial sus actividades oficiales en cuatro zonas productoras de aguacate en Michoacán, después de que una alerta de seguridad paralizara las inspecciones y embarques del fruto hacia el mercado estadounidense, por lo que también se reactivaran las exportaciones del fruto.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que la decisión se tomó tras evaluar los compromisos asumidos por el Gobierno de México y las medidas de seguridad desplegadas en la entidad con el arribó de más de 1,500 elementos del Ejército.

La reanudación comprenderá los municipios de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, así como la zona ubicada entre Morelia y Pátzcuaro.

Johnson puntualizó que la medida forma parte de un proceso gradual para generar las condiciones que permitan restablecer plenamente las actividades del Gobierno estadounidense en Michoacán.

“Continuaremos evaluando las condiciones y ajustaremos nuestras operaciones según corresponda”, señaló el mensaje del diplomático estadounidense.

El diplomático destacó además que la seguridad del sector agrícola beneficia a ambos países, al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y contribuir a la prosperidad económica.

El anuncio del Embajador de EU representa un primer paso hacia la reapertura total del programa, aunque no detalla cuándo se normalizarán por completo las certificaciones y los embarques.

La suspensión temporal de las actividades del personal agrícola de EU en Michoacán frenó desde el pasado miércoles las certificaciones y embarques de aguacate hacia territorio estadounidense, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una “amenaza contra intereses” de Estados Unidos.

La medida afectó a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en los empaques autorizados para exportar aguacate desde Michoacán, principal estado productor del fruto en México.

Información de la Secretaría de Agricultura de México, resalta que el país exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.

La Crónica de Hoy 2026