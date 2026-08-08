Recuerdan en Guadalajara el legado de Fray Antonio Alcalde a 234 años de su muerte

Guadalajara conmemoró el pasado 7 de agosto el 234 aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde y Barriga, uno de los personajes fundamentales en la historia de la ciudad, con una guardia de honor encabezada por la presidenta municipal, Vero Delgadillo, frente a la estatua del llamado “fraile de la calavera”, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Conmemoración, el pasado 7 de agosto, del 234 aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde

Durante el acto, Delgadillo destacó que la trascendencia de Fray Antonio Alcalde va más allá de las instituciones y obras que impulsó, como el Hospital Civil, el albergue Las Cuadritas y la Universidad de Guadalajara. Señaló que su principal legado está relacionado con la capacidad de transformar las condiciones sociales de su tiempo y combatir la indiferencia.

“El mayor legado fue entender que él no podía permanecer indiferente y que todos tenemos que tomar las circunstancias que nos tocan para entender nuestra realidad y transformarla”, expresó.

La alcaldesa recordó que el fraile dominico contribuyó de manera decisiva a la construcción de una Guadalajara con mayores condiciones de vivienda, infraestructura, educación y salud, por lo que consideró necesario mantener vigente su pensamiento a través de políticas públicas y acciones comunitarias.

Ante representantes vecinales, empresariales, funcionarios estatales y municipales, autoridades del Poder Judicial y representantes de la Universidad de Guadalajara, Delgadillo sostuvo que el espacio público debe ser entendido como un lugar para generar comunidad y avanzar hacia una mayor justicia social.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener un gobierno inspirado en el legado alcaldiano, basado en la corresponsabilidad y en la participación de la ciudadanía para transformar su entorno.

Conmemoración, el pasado 7 de agosto, del 234 aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde

Acuerdan impulsar el Paseo Alcalde

Como parte de la conmemoración, la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde y la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Jalisco, firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer el patrimonio social y arquitectónico de Guadalajara y contribuir a consolidar al Paseo Alcalde como una ruta cultural de relevancia internacional.

Enrique Ibarra Pedroza, presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde y del Colegio de Jalisco, señaló que el acuerdo deberá traducirse en acciones concretas para enriquecer la vida pública de la ciudad y generar resultados en beneficio de la comunidad.

Por su parte, Rocío Fernández Villagrán, presidenta del Capítulo Jalisco de la Academia Nacional de Arquitectura, explicó que entre los objetivos del convenio se encuentran impulsar proyectos de preservación del patrimonio, organizar cursos, conferencias y simposios, así como promover prácticas profesionales entre académicos, docentes y estudiantes de distintas universidades.

La colaboración también contempla trabajar en torno al patrimonio edificado y al espacio público urbano, con la intención de fortalecer la relación entre arquitectura, cultura y vida comunitaria.

Conmemoración, el pasado 7 de agosto, del 234 aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde

Una obra que permanece

La huella de Fray Antonio Alcalde permanece en Guadalajara a través de una extensa obra social, educativa, hospitalaria y urbana. Su impulso a la construcción del Hospital Civil, la creación de viviendas para sectores vulnerables y la fundación de instituciones educativas ayudaron a transformar la ciudad durante el siglo XVIII.

Más de dos siglos después de su muerte, su nombre continúa ligado a espacios emblemáticos de Guadalajara, particularmente al Paseo Alcalde, concebido como un corredor que recupera parte de la vocación urbana y comunitaria que caracterizó su labor.

Fray Antonio Alcalde murió el 7 de agosto de 1792 y es recordado como una de las figuras que más contribuyeron al desarrollo social y urbano de Guadalajara.