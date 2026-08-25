Área Metropolitana de Guadalajara se posiciona en segundo lugar nacional del ICU 2026

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se posicionó en el segundo lugar nacional del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medición que evalúa las condiciones que permiten a las ciudades generar, atraer y retener talento e inversión.

El resultado fue presentado este martes en un encuentro encabezado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, junto con Martha Patricia Martínez Barba, directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), y Valeria Moy, directora general del IMCO.

Uno de los principales puntos fuertes de la metrópoli tapatía se encuentra en el subíndice de Innovación y Economía, donde obtuvo el primer lugar nacional en solicitudes de patentes por cada 100 mil personas económicamente activas y el tercer lugar en diversificación económica.

El AMG también sobresalió en indicadores relacionados con el desarrollo urbano y la sustentabilidad, al ocupar el segundo lugar nacional en menor consumo de agua per cápita y el tercer lugar en densidad poblacional.

El ICU 2026 contempla a 72 Zonas Metropolitanas del país y utiliza 69 indicadores individuales agrupados en 10 subíndices o dimensiones de análisis, con los que se busca conocer las condiciones que favorecen la competitividad de las ciudades.

La evaluación divide a las ciudades en cuatro categorías de acuerdo con su población: más de un millón de habitantes; de 500 mil a un millón; de 250 mil a 500 mil; y menos de 250 mil habitantes.

Jalisco coloca a tres ciudades entre las mejores

Además del resultado obtenido por el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco se convirtió en el único estado del país con tres ciudades ubicadas dentro del Top 3 de sus respectivas categorías.

Guadalajara , en la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes.

, en la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes. Puerto Vallarta , entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes.

, entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes. Ocotlán, en la categoría de municipios con menos de 250 mil habitantes.

De acuerdo con la medición, estos resultados reflejan el desempeño de las ciudades jaliscienses en distintos factores relacionados con economía, innovación, infraestructura, sostenibilidad y condiciones para atraer talento e inversión.