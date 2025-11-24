Arranca Innovation Fest 2025: una nueva era para Jalisco

La primera edición del Innovation Fest 2025 marcó el inicio de una etapa decisiva para Jalisco, al consolidarse como un estado que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo. Durante los dos días de actividades, el encuentro superó todas las expectativas y se convirtió en un nuevo punto de convergencia para estudiantes, emprendedores, investigadores, docentes y líderes de la industria.

El evento registró más de 13 mil asistentes, rebasando ampliamente la meta inicial de 8 mil, con participantes provenientes de diez municipios de Jalisco, así como de Canadá, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos. En total, se reunió talento de diez estados de la República, detalló el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Horacio Fernández Castillo.

El funcionario destacó además la amplia participación femenina:

“62 por ciento varones y 38 por ciento mujeres, estamos muy contentos de estos números porque tener casi 40 por ciento de participación nos emociona, porque también aquí la mujer rifa”, afirmó.

A lo largo del festival se ofrecieron 180 horas de contenido, con actividades especializadas, conferencias magistrales y experiencias inmersivas en ciencia, tecnología, industrias creativas y desarrollo de talento. La edición también reunió a 60 aliados estratégicos, entre universidades, empresas, organizaciones y actores clave del ecosistema, además de 50 stands de exhibición.

Las y los asistentes pudieron explorar desarrollos de inteligencia artificial, soluciones tecnológicas, experiencias de realidad virtual, proyectos científicos aplicados, prototipos creativos y plataformas de educación digital que ya están transformando industrias a nivel global.

Entre los momentos más destacados estuvo la participación de líderes internacionales como Robe Grill, creador de contenido reconocido por su crecimiento empresarial; y Ken Segall, director creativo detrás de la emblemática “i” de Apple y figura clave de la campaña Think Different. También compartieron su visión expertos como Brian Turner, Chuck Eesley, John Freddy Vega, Jomar Silva, Francesc Pujol, Andreea Enache, José Tam y Ángelina Arreola, quienes abordaron tendencias, estrategias y perspectivas de futuro.

El éxito de Innovation Fest 2025 confirma el compromiso de Jalisco con una agenda que impulsa el conocimiento, la tecnología y el talento como bases de su desarrollo. Con una primera edición récord, la versión 2026 promete ir aún más lejos y seguir posicionando al estado como un epicentro de innovación en México y el mundo.