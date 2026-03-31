Presentan vialidad interconexión Chulavista- El Cuervo, en Tlajomulco de Zúñiga

Para fortalecer la conectividad y movilidad al sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco, presentó una obra histórica para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga: la vialidad interconexión Chulavista- El Cuervo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza entrega de la Avenida El Cuervo en Tlajomulco de Zúñiga

Con aproximadamente 2 kilómetros de longitud, la obra comprende una vialidad a cuatro carriles, pavimentada con concreto hidráulico. Cuenta con pasos pluviales, drenaje, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, iluminación, ciclovía, arbolado, camellón central, señalamiento horizontal y vertical y un puente vehicular de 20.5 metros.

“Vamos a unir colonias como Chulavista, la zona del Chivabarrio, Lomas del Mirador, Santa Fe con la zona de El Cuervo y con la Línea 4 del transporte público; entonces, es una chulada de obra”, afirmó el Gobernador del Estado.

Con una inversión de 189.5 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), ejecutó la obra para brindar conexión con la Línea 4 del transporte público y diversas colonias del municipio.

“La infraestructura está preparada, Gobernador, tienen ya previsto drenaje sanitario, línea de agua potable que se habilitará conforme vaya urbanizando aquí el municipio”, informó David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza entrega de la Avenida El Cuervo en Tlajomulco de Zúñiga

Lemus Navarro explicó que el proyecto se suma la serie de acciones que el Gobierno del Estado tiene previstas para Tlajomulco de Zúñiga, como la Línea 5 del transporte público, la ampliación de la avenida de El Zapote y el segundo ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara por la avenida Adolf Horn, que se realiza en colaboración con el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Municipio.

“Así seguimos trabajando en Jalisco: transporte público, conectividad, movilidad, pero de primer mundo (...) Aquí hacemos obras de a deveras, obras que le sirvan a la gente, al estilo Jalisco”, señaló Lemus Navarro.

Sobre la avenida Chulavista- El Cuervo, David Zamora titular de SIOP, agregó que esta vialidad conecta la zona habitacional del mismo nombre con Adolf B. Horn, además de la Carretera a San Sebastián el Grande y camino a Unión del Cuatro.

Destacó, en el proyecto, la ciclovía que mejorará la movilidad al reducir los tiempos de traslado rumbo a la Zona Valles.

El titular de SIOP explicó que se autorizaron recursos adicionales y está en proceso de licitación el proyecto para complementar la habilitación del siguiente kilómetro de esta vialidad a cuatro carriles y conectar con Chulavista.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza entrega de la Avenida El Cuervo en Tlajomulco de Zúñiga

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, explicó que esta es una de las zonas con mayor densidad de población en la ciudad, y ahora, estará conectada con la Línea 4 del transporte público y servicios como la Clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Que podamos tener condiciones para que la gente, con vehículo o incluso con bicicleta, pueda llegar y transportarse a la Línea 4”, señaló Velázquez Chávez.

La vialidad Chulavista- El Cuervo permitirá conectar con fluidez, accesibilidad y seguridad a los habitantes del municipio.