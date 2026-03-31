Abre nueva avenida El Cuervo; busca mejorar conectividad en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco informó sobre la próxima puesta en operación de la avenida El Cuervo, una vialidad de cerca de dos kilómetros construida con concreto hidráulico, que busca mejorar la movilidad en zonas de alta densidad del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, la obra incluye banquetas, arbolado, ciclovía y alumbrado público, con el objetivo de atender a peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, realizó un recorrido por la vialidad junto al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la diputada Adriana Medina y el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora. Se prevé que la avenida entre en operación en aproximadamente un mes.

Según lo informado, la avenida El Cuervo permitirá la conexión de colonias como Chulavista, Lomas del Mirador, Santa Fe y la zona Valle con la Línea 4 del transporte público, facilitando el acceso a estaciones y reduciendo tiempos de traslado.

Avenida El Cuervo, en Tlajomulco (CHAFF/Cortesía)

“Así es, gobernador, la zona de más alta densidad poderla conectar a la Línea 4, que se pueda también subir al nodo vial y puedan llegar a la clínica 180 del, a la avenida Concepción, que es la avenida que traza toda la zona Valle y que precisamente podamos tener condiciones para que la gente con vehículo o incluso con bicicleta pueda llegar y transportarse a la Línea 4. Entonces, muy contentos, gobernador, con esta obra y que no nos ha soltado aquí en Tlajo”, expresó el alcalde.

El municipio señaló que esta obra forma parte de una estrategia de movilidad más amplia que incluye proyectos como el Circuito Sur, la operación de la Línea 4 y otros desarrollos en proceso para mejorar la conectividad en la zona.

Autoridades destacaron que estas acciones se realizan en coordinación entre el Gobierno de Jalisco y el municipio, con el objetivo de atender las necesidades de movilidad de la población.