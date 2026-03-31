Amplían plazo para canje gratuito de placas en Jalisco

Con el objetivo de avanzar en la sustitución de placas vehiculares en el estado, el Gobierno de Jalisco anunció la ampliación del plazo para realizar el canje gratuito hasta el viernes 29 de mayo de 2026. La medida busca facilitar que más contribuyentes concluyan este trámite sin costo, particularmente quienes ya cumplieron con el pago del refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año.

La Secretaría de la Hacienda Pública del estado, a través del Servicio Estatal Tributario, detalló que actualmente más de 364 mil personas aún no han recogido sus nuevas placas, pese a haber realizado su pago correspondiente. Por ello, se otorgó esta prórroga como una oportunidad adicional para completar el proceso sin costo, ya que, una vez vencido el plazo, el canje tendrá un precio aproximado de 4 mil pesos.

Autoridades estatales subrayaron que esta decisión responde a un principio social que busca beneficiar a quienes cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, se reiteró que el beneficio aplica únicamente para quienes pagaron su refrendo en 2025, como parte del esquema conocido como “3x1”.

Asimismo, se informó que los vehículos que continúen circulando con placas de diseños anteriores, como Maguey, Gota o Minerva, podrían ser acreedores a sanciones conforme a la normativa vigente. Sin embargo, la Policía Vial del estado aclaró que no se implementarán operativos relacionados con este trámite durante el periodo de prórroga, y que las multas comenzarán a aplicarse a partir del mes de junio.

Las sanciones por no contar con placas vigentes van de 20 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a montos entre 2 mil 346 y más de 7 mil pesos.

Para facilitar el proceso y evitar saturación en las recaudadoras, las autoridades informaron que no será necesario agendar una cita para realizar el canje gratuito. Las y los contribuyentes podrán acudir directamente en los horarios habituales de atención, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, con excepción de los días jueves y viernes santo, cuando las oficinas permanecerán cerradas.

Finalmente, la Secretaría de la Hacienda Pública reiteró que esta ampliación busca brindar mayores facilidades a quienes ya cumplieron con sus obligaciones, permitiéndoles concluir el trámite sin costo adicional dentro del nuevo plazo establecido. Para acceder al beneficio, será necesario presentar el comprobante de pago del refrendo 2025, las placas anteriores, una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y el documento de verificación vehicular o carta compromiso.