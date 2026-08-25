Jalisco coloca a tres de sus ciudades entre las más competitivas del país

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se colocó en el segundo lugar nacional del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medición que evalúa las condiciones estructurales que permiten a las ciudades generar, atraer y retener talento e inversión.

El resultado coloca a Jalisco como el único estado del país con tres ciudades dentro del Top 3 nacional en distintas categorías poblacionales: Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán.

En la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes, el AMG alcanzó el segundo sitio nacional, sólo por debajo de Querétaro y por encima de Monterrey. Con este resultado, Guadalajara avanzó desde la cuarta posición que obtuvo en la edición de 2024.

Puerto Vallarta ocupó el primer lugar entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes, mientras que Ocotlán se ubicó en la tercera posición entre las ciudades con menos de 250 mil habitantes.

Innovación y economía

Uno de los principales resultados del AMG se registró en el apartado de Innovación y Economía, donde obtuvo el primer lugar nacional en solicitudes de patentes por cada 100 mil personas económicamente activas y el tercer sitio en diversificación económica.

La metrópoli también alcanzó el segundo lugar nacional en menor consumo de agua per cápita y el tercer lugar en densidad poblacional, indicadores que forman parte de la evaluación de las condiciones estructurales de las ciudades.

Los resultados fueron presentados durante un encuentro encabezado por Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, junto con Martha Patricia Martínez Barba, directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), y Valeria Moy, directora general del IMCO.

El diagnóstico destaca a Guadalajara por su desempeño económico e innovador; a Puerto Vallarta por su competitividad dentro de las ciudades de tamaño medio, y a Ocotlán por su posición entre las urbes de menor población.

Los números del ICU 2026

El Índice de Competitividad Urbana 2026 analizó 72 zonas metropolitanas del país mediante 69 indicadores individuales, agrupados en 10 subíndices o dimensiones analíticas.

La medición considera cuatro categorías poblacionales:

Más de un millón de habitantes: Guadalajara, en segundo lugar nacional .

Guadalajara, en . De 500 mil a un millón de habitantes: Puerto Vallarta, en primer lugar nacional .

Puerto Vallarta, en . De 250 mil a 500 mil habitantes: categoría contemplada por el índice.

categoría contemplada por el índice. Menos de 250 mil habitantes: Ocotlán, en tercer lugar nacional.

En los indicadores específicos del AMG, la metrópoli obtuvo el primer lugar nacional en solicitudes de patentes por cada 100 mil personas económicamente activas, el tercer lugar en diversificación económica, el segundo lugar en menor consumo de agua per cápita y el tercer lugar en densidad poblacional.

Con estos resultados, Jalisco es la única entidad del país con tres ciudades ubicadas dentro del Top 3 de sus respectivas categorías en el ICU 2026.