Hoy no Circula sábado 3 de mayo: autos que descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

Este sábado 3 de mayo, el programa Hoy No Circula Sabatino se aplica sin cambios en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que los conductores deben tomar precauciones para evitar sanciones. La medida, establecida como parte de las políticas ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México, tiene como objetivo reducir la contaminación vehicular y mejorar la calidad del aire.

¿Qué autos tienen restricciones este sábado?

Durante esta jornada, los vehículos con holograma 2 no pueden circular durante todo el día, conforme a la normativa ambiental vigente. A ellos se suman los autos con holograma 1 cuya placa termine en número impar, quienes también deberán permanecer fuera de circulación en este día. Estas disposiciones forman parte del esquema regular del programa sabatino, el cual opera de manera fija sin necesidad de que exista una contingencia ambiental.

Hoy No Circula Sábado

Las unidades con holograma 0 y 00 no están sujetas a esta limitación, por lo que podrán circular sin inconvenientes. De igual forma, los vehículos eléctricos e híbridos, reconocidos por su bajo impacto ambiental, quedan exentos de esta medida, al igual que los servicios de emergencia, transporte público y vehículos médicos.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

Ante la preocupación generada por las condiciones ambientales recientes, autoridades ambientales descartaron la posibilidad de activar un Doble Hoy No Circula. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no declaró contingencia ambiental, por lo que las restricciones se mantienen en su formato habitual.

Esto significa que, al no haber niveles críticos de contaminación, no se impondrán medidas extraordinarias adicionales. La situación atmosférica actual, aunque vigilada de cerca por las autoridades, no justifica restricciones más severas por el momento.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula Sabatino?

La restricción vehicular se extiende desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Durante este periodo, los vehículos mencionados como restringidos deben permanecer fuera de circulación en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

En caso de incumplimiento, los conductores podrían enfrentar multas que superan los tres mil pesos, además de la remisión del vehículo al corralón. Las autoridades de tránsito mantienen operativos de vigilancia para garantizar el cumplimiento del programa.