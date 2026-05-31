Fiscalía CDMX implementará operativo de atención ministerial durante el Mundial 2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) implementará un operativo especial de atención ministerial durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial FIFA 2026 en la capital del país.

Como parte del denominado Plan Estratégico Mundial 2026, la institución instalará tres unidades móviles del Ministerio Público. Del total, dos se ubicarán en el Estadio Ciudad de México durante los cinco partidos programados en esa sede y una en el Zócalo capitalino durante el FIFA Fan Fest, previsto del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

En estos puntos se recibirán denuncias por delitos como robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos y otros incidentes vinculados con eventos masivos. Las unidades también contarán con personal administrativo para atender reportes de extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos.

Fiscalía CDMX implementará operativo de atención ministerial durante el Mundial 2026

Las denuncias con personas detenidas relacionadas con las actividades del Mundial serán canalizadas a las Coordinaciones Territoriales cercanas a las sedes. Los casos vinculados con los partidos en el Estadio Ciudad de México serán atendidos en las Coordinaciones Territoriales Coyoacán 1 y 2, mientras que los relacionados con eventos en el Zócalo serán remitidos a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2.

La Fiscalía informó que las Fiscalías de Investigación especializadas intervendrán en casos considerados de mayor complejidad, como delitos sexuales o extorsión. Por otro lado, las infracciones de carácter cívico, incluida la reventa de boletos, serán turnadas a los Juzgados Cívicos correspondientes.

Además, se reforzará la atención en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, ubicada en la Zona Rosa; en la agencia especializada para personas usuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, localizada en la Terminal 2; y en Coordinaciones Territoriales de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

La dependencia también informó que, mediante un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contará con intérpretes en línea en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino para apoyar la atención a personas extranjeras.

El operativo contempla coordinación con diversas instancias de seguridad, protección civil y atención de emergencias para la atención y canalización de incidentes durante los eventos masivos relacionados con el Mundial.