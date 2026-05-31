Reforma Colón: así será el lujoso centro comercial que abrirá sobre Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma Paseo de la Reforma agregará a su paisaje urbano un nuevo complejo comercial de cuatro niveles (PEXELS)

Uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, comenzará con la construcción de un nuevo centro comercial, que cuenta con un concepto de diseño abierto y sofisticado que evoca el estilo de plazas como Antara Fashion Hall.

El proyecto arquitectónico estará bajo el nombre de Reforma Colón; dicho complejo contará con todo lo necesario de un centro comercial, como lo son restaurantes, espacios culturales y, lo mejor de todo, es que cuenta con un espacio abierto.

¿Cómo será el nuevo centro comercial de Reforma?

De acuerdo con los renders, el complejo contará con una gran plaza abierta, rodeada de terrazas, vegetación y edificios contemporáneos integrados al entorno de Paseo de la Reforma.

El proyecto apuesta por un modelo de retail peatonal, alejándose por completo del clásico esquema de los centros comerciales cerrados.

La construcción de este proyecto está sobre un terreno de aproximadamente 45 mil metros cuadrados, según informó Fibra Soma por medio de su sitio web.

El proyecto forma parte de una estrategia de regeneración urbana diseñada para conectar la colonia Juárez con el Centro Histórico y la Condesa.

Impulso económico y plusvalía en la CDMX

La llegada de este centro comercial no solo promete enriquecer el tema de las compras para los habitantes y turistas, sino que también generará un importante impacto socioeconómico mediante la creación de miles de empleos durante sus etapas de construcción.

Asimismo, los analistas inmobiliarios prevén que la consolidación de este espacio eleve significativamente la plusvalía de los inmuebles habitacionales y corporativos colindantes en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc, consolidando a Paseo de la Reforma como el espacio urbano más sofisticado de la CDMX.