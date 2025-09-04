Más de 7 millones de m³ de agua registró la tormenta de ayer en CDMX

Inundaciones (Cuartoscuro)

La tormenta que cayó la noche del miércoles y la madrugada de este jueves dejó un volumen acumulado superior a los 7.2 millones de metros cúbicos de agua en la capital.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la tormenta provocó 51 encharcamientos, la caída de 39 árboles y una rama, así como dos postes derribados y cinco cortocircuitos.Las mayores precipitaciones se registraron en la estación Cárcel de Mujeres, en Iztapalapa, con 34 milímetros, y en Sierra de Guadalupe, en Gustavo A. Madero, con 30.75 milímetros. A pesar de la intensidad en distintas zonas, las autoridades capitalinas precisaron que no se reportaron afectaciones en viviendas y que los niveles en presas, cauces y canales se mantuvieron estables.

Para atender las emergencias, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) activó el operativo Tlaloque y desplegó a 201 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas, apoyados por 85 vehículos especializados como unidades Hércules, bombas de emergencia, equipos hidroneumáticos, pipas de agua tratada, grúas y motocicletas. Los trabajos se extendieron a varias alcaldías con presencia de puntos de guardia técnicos en zonas de riesgo.

El Heroico Cuerpo de Bomberos intervino en el retiro de dos postes caídos y en la atención de cinco cortocircuitos. En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que entre las 19:00 horas del miércoles y las 05:30 horas del jueves la intensidad pluvial fue ligera en demarcaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.