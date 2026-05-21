Alcaldía Benito Juárez y SEGIAGUA revisan acciones preventivas ante temporada de lluvias

La alcaldía Benito Juárez y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) sostuvieron una reunión de trabajo para revisar y fortalecer medidas preventivas relacionadas con la temporada de lluvias.

En el encuentro, encabezado por el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, y personal de la dependencia capitalina, se abordaron acciones orientadas a la atención de posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones en la demarcación.

Los temas revisados fueron los programas de desazolve, el mantenimiento de las redes secundarias de drenaje en las 56 colonias de la alcaldía y el monitoreo de pozos de agua potable.

También se planteó reforzar la coordinación institucional para identificar y atender posibles puntos de riesgo, así como dar seguimiento a solicitudes ciudadanas relacionadas con servicios hidráulicos y urbanos.

Las autoridades señalaron que buscarán mantener el trabajo conjunto durante la temporada de lluvias con el objetivo de prevenir afectaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes vinculados con el sistema de agua y drenaje.