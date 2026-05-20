Policías en la UNAM: ¿por qué entraron a la FES Acatlán? Cronología del caso

FES Acatlán Policías irrumpen en la FES Acatlán

El día de ayer se dio a conocer en redes sociales, mediante diversos videos, la presunta detención de un joven dentro de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, perteneciente a la UNAM.

En el video se observa a elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan de Juárez someter a un presunto estudiante, quien fue señalado de ser el autor de un accidente vial en inmediaciones de la universidad.

Durante los hechos compartidos en redes sociales, se puede escuchar la inconformidad de diversos estudiantes, quienes cuestionan la intrusión y veracidad de la detención que llevaron a cabo los elementos policiacos. Momentos después de los hechos se reportaron diversas detonaciones dentro de las instalaciones.

¿Era un estudiante joven sometido por la Guardia Municipal de Naucalpan en la FES Acatlán?

Tras la difusión del contenido en redes sociales y los estallidos dentro de las instalaciones educativas, la FES Acatlán hizo público un comunicado en donde aclaró que la persona en estado de ebriedad e involucrada “fue remitida al juez calificado. Desestimando categóricamente versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego al interior del plantel.”

Por su parte, las autoridades del Municipio de Naucalpan confirmaron que en ningún momento se vulneraron los derechos de los estudiantes o la autonomía de la institución por parte de los elementos de la Guardia Municipal, ya que el implicado no pertenecía a la comunidad estudiantil.