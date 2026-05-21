“Unión 300” y sindicatos en proceso de desmantelamiento, pero aún causan temor en las calles

Casa Inmueble asegurado por despojo. (Jorge Aguilar)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Gabinete de Seguridad han asegurado dos mil 15 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad de los cuales, mil 127 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad, sin embargo, en las zonas donde estas propiedades han sido arrebatadas a grupos delictivos disfrazados sindicatos, vecinos acusan que su actividad criminal continúa, ya que, relatan, mantienen la venta de narcomenudeo y robo de vehículos.

Estas redes criminales, como la mayoría, mutan, evolucionan y nuevos líderes ascienden a la cima tras la detención de los principales operadores. Aunque las autoridades han presumido arrestos y vinculaciones a proceso, mencionan habitantes de estas zonas tomadas por la criminalidad, se han desprendido otros brazos que le han ganado el territorio a las autoridades encargadas de procurar la seguridad y la justicia.

Aunque del 10 al 17 de mayo se realizaron acciones operativas en 13 municipios de la entidad y se aseguraron 32 inmuebles, de los cuales 27 fueron casas habitación, cuatro predios y una bodega, se mantienen en números promedio de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía mexiquense por el delito de despojo, que mes con mes no baja de 400 casos.

Aún con los trabajos de las autoridades, en los primeros cuatro meses del 2026, mil 702 inmuebles fueron objeto de despojo, es decir, si bien la Fiscalía ha mostrado esfuerzos por arrebatarle al hampa lo que no les pertenece, estos grupos delictivos avanzan y no se detienen.

De enero a abril del 2025 la incidencia delictiva fue similar, con mil 794 denuncias por ese ilícito, sólo cinco por ciento menos.

Poca presencia policial da paso a actividades delictivas

Crónica acudió a dos de las ubicaciones dónde “Operación Restitución” ha sacado a los invasores de domicilios tomados e inició la investigación penal. Uno de estos lugares, en Unión, Manzana dos, lote 12, colonia Ejército Del Trabajo II, en Ecatepec de Morelos, la Unidad de Despojos de la Fiscalía colocó sellos ligados a la carpeta de investigación ECA/CAJ/ASC/034/100988/25/04, no obstante, los invasores regresaron a vivir a lo que según su actividad criminal, les pertenece.

En el lugar los sellos fueron quebrados específicamente en la parte de las cerraduras, la puerta tiene golpes, las chapas están forzadas y las nuevas parece que son de reciente colocación, los picaportes todavía brillan. En la calle no hay presencia policial ni en las zonas aledañas, las cámaras de videovigilancia municipales son inexistentes, el terreno es de banquetas rotas, baches y grava en lugar de asfalto.

A través de uno de los agujeros de zaguán se puede observar que probablemente las personas ingresan y salen con facilidad de la casa, la puerta del patio hacia la estancia está abierta, hay trastes en el suelo y las cortinas permanecen abiertas.

Los vecinos, que prefirieron reservar su identidad, han identificado una ruta trazada por la delincuencia para el robo de autopartes, según ellos, a manos del Sindicato “Unión 300” y “La Chokiza”. Comentaron que la calle Unión es posible estacionar vehículos hasta las 20:00 horas, ya que se encuentran “cuidados” por este grupo delictivo, pero en la avenida Lázaro Cárdenas, la vía principal, está prohibido parquear automóviles, dado que el ambulantaje que prolifera en la vialidad está “apadrinado” por esta célula y controlan los permisos para comercializar.

Las unidades de transporte público tienen pegadas en sus cristales calcomanías con la frase “Unión 300”, y, subrayan habitantes, los asaltos a mano armada son sencillos de cometer, puesto que en la avenida Abedules, que conecta con la colonia Nueva Aragón, también controlada por “Los 300”, permite una ruta de escapatoria fácil para la delincuencia.

Casa Inmueble asegurado por despojo. (Jorge Aguilar)

Con todo y que las denuncias de casas invadidas en esta colonia no son abundantes, los testimonios ciudadanos acusan que las redes criminales no han dejado de operar gracias a que los policías no realizan recorridos constantes. Más allá del despojo, encontraron una nueva manera de delinquir en el cobro de derecho de piso.

El municipio de Ecatepec concentra el 29 por ciento de las denuncias iniciadas por despojo, con un total de mil 87 expedientes.

Anuncio de videovigilancia no se materializa

En otro de los puntos, en Valle De Tehuacán, Manzana 41, Lote nueve, en la colonia Valle De Aragón, también en Ecatepec, el inmueble de color blanco asegurado está sujeto a la carpeta de investigación ECA/ECA/EC1/034/246884/24/09. Al interior sólo cuenta con un pequeño techado de lámina y un jardín con hierba crecida, al fondo sólo hay dos habitaciones en obra negra que en sus ventanas permanecen las cortinas abiertas.

La construcción está en mal estado, la barda principal se cuarteó por edificio de cuatro pisos a un costado, cuyo peso afectó la cimentación del inmueble asegurado. En este sitio la vigilancia y presencia policial tampoco se observó durante los 45 minutos que Crónica permaneció en el lugar. El botón de auxilio de la única videocámara que se encuentra a 50 metros de la casa, no funciona.

En las inmediaciones se colocaron carteles que aseguran que las autoridades municipales monitorean la zona y el buen comportamiento de los vecinos para no tirar basura en las calles, pero no se señalan las ubicaciones de la policía de primer contacto o un módulo al cual se puede acercar la ciudadanía en caso de ser víctima de un delito.

El consumo de bebidas alcohólicas en la calle es tolerado, según colonos, las tienditas de abarrotes son operadas por “La Chokiza” y “Los 300”. En la esquina de Valle de Hudson y Valle de Tulancingo un grupo de motociclistas consumen drogas y sustancias embriagantes, aún bajo una cámara de videovigilancia estatal, también, dicen oriundos, protegidos por estos sindicatos. En ese lugar realizaron acrobacias, burlaron límites de velocidad, cruces peatonales y semáforos durante unos 20 minutos, para huir por avenida Valle del Júcar y perderse en Rinconada de Aragón.

Casa Inmueble asegurado por despojo. (Jorge Aguilar)

Con la creación de la estrategia de seguridad “Operación Restitución de la Propiedad” en abril del 2025, la cantidad de denuncias por el delito de despojo creció 13 por ciento de 2024 a 2025, de cuatro mil 936 denuncias a cinco mil 594, situación que si bien visibiliza la problemática, es cierto que este operativo se convirtió en una herramienta de denuncia más cercana para que este ilícito no quede en la cifra negra, como previamente la ciudadanía reportaba que ocurría y pueda ser indagado para su resolución.

De abril de 2025 — cuando nació la estrategia — a abril del 2026, seis mil cuatro denuncias se presentaron en el Ministerio Público por despojo.

Esto permitió que sean más las víctimas que acuden a sede ministerial a señalar dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.

Municipios con más denuncias por despojo 2026

Ecatepec- 151

Chimalhuacán - 95

Toluca - 86

Nezahualcóyotl - 88

Tecámac - 82

Ixtapaluca - 77

Cuautitlán - 64

Chalco - 61

Naucalpan - 61

Sindicatos en proceso de ser desmantelados hasta mayo 2026

Estas agrupaciones han sido señaladas por despojo de inmuebles, extorsión, secuestro y fraude inmobiliario en el Estado de México, varios de sus líderes fueron detenidos recientemente.

“USON” (Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales)

José Carmelo “N”, extorsionador en Tecámac

Gabriela “N”, Juan Alberto “N”, Ulises “N”, Juan Alberto “N” José Manuel “N” - extorsionadores y despojadores en Ecatepec

“GOPEZ” (Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata)

Hugo Francisco “N”, extorsionador identificado como dirigente de GOPEZ

“Unión 300” / “Los 300”

Luis Alberto “N” — líder / coordinador de despojos

Luis Alfaro “N” (“El Conejo”) — líder principal

Edwin Israel “N” (“Conejito”) — operador, hijo del líder

Jorge “N” — segundo al mando / operador cercano vinculado a proceso

Alberto “N” — primo de líder, parte de la estructura

Jorge “N” (adolescente) — integrante

Óscar “N” - objetivo prioritario que se acercó a un puesto ambulante de la víctima y le exigió 500 pesos a la semana para dejarlo seguir realizando sus actividades comerciales

“Sindicato 22 de octubre”

Christian Jesús “N”, (“El Jimmy” / “Gimmy”) líder del sindicato y exregidor en Chalco

Guillermo “N”, presunto operador directo de “Gimy”. Se le atribuye la instalación y administración de tomas clandestinas de agua y la coordinación de la extracción ilegal en diversas colonias

Juan “N”, vinculado como dirigente y vocero de redes sindicales asociadas e investigado por extorsión

Lourdes Yohana “N”, ligada al “Sindicato 22 de octubre”

Víctor Heladio “N” (“El Taz”), despojo y extorsión

Ricardo “N”, propietario de pipas vinculadas a “La Chokiza” y encargado de administrar tomas clandestinas. También habría ordenado agresiones contra operadores de otras organizaciones mediante “montachoques”, disparos y privaciones ilegales de la libertad

María del Carmen “N”, facilitaba predios invadidos para operar pensiones de pipas y ocupar viviendas ilegalmente. También fue señalada por participar en extorsiones y despojos de inmuebles junto con “El Maya”

Juan Manuel “N”, líder de “Los Mayas” o “Somos Mayas, Somos Fuertes”. Considerado generador de violencia en Ecatepec. Las autoridades le atribuyen extorsiones, despojos, uso de armas y control de actividades ilícitas vinculadas al robo de agua. También tenía antecedentes por homicidio, portación de arma y robo de hidrocarburos

“Los Gastones”

Gastón Montealegre Medina (“El Gastón”), fundador y líder previo

Brandon Salvador “N”, líder del grupo, hijo de Gastón, objetivo prioritario y generador de violencia

Francisco Javier Montealegre Vergara (“El Gastoncito”), hermano del líder y operador relevante dentro del grupo