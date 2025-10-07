CDMX apoyará a comercios afectados tras la marcha del 2 de octubre y reforzará seguridad en movilizaciones

2 de octubre no se olvida La Canaco de la CDMX pide a comerciantes y ciudadanía, extremar precauciones mañana 2 de octubre, ante la presencia de grupos que aprovechan la marcha para cometer actos vandálicos (Daniel Augusto)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se otorgará apoyo integral a los comercios que sufrieron daños durante la marcha del 2 de octubre. Entre los locales afectados se encuentran joyerías, farmacias, tiendas de abarrotes y otros establecimientos en el Centro Histórico.

“La afectación a negocios que hubo a partir de la marcha del 2 de octubre, por supuesto que vamos a apoyar y atender. Hemos tenido reuniones con los comercios; por supuesto que vamos a atender a todos los negocios que resultaron afectados”, declaró.

La mandataria reconoció el trabajo de los elementos de seguridad que participaron en la movilización y que resultaron heridos.

“Reconozco a las y los policías que participaron, que enfrentaron de manera pacífica y con resistencia lo que aconteció el 2 de octubre, y como también lo anunciamos, vamos a estar apoyándolos, vamos a tener mecanismos de compensación y un reconocimiento también a todos los mandos de la policía”, añadió.

Agregó que se reforzarán los protocolos de seguridad para garantizar la libre manifestación de la ciudadanía y la protección de los participantes y policías. Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones sociales a deslindarse de cualquier acto de violencia durante sus movilizaciones.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que la mayoría de los comercios afectados cuentan con seguro, por lo que se dará prioridad al apoyo a aquellos que no tienen cobertura.

Entre los negocios dañados se encuentran seis joyerías en el pasaje Majestic, una joyería Bizzarro, un pequeño comercio de abarrotes, así como establecimientos sobre Eje Central como Aurrerá, 3B, Comex y una farmacia en la calle 5 de Mayo. Las joyerías del pasaje Majestic son las que no cuentan con seguro, por lo que recibirán atención directa de las autoridades.