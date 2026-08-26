Presuntas invasoras de casa en la Del Valle apelan vinculación en su contra por despojo

Detenidas Diana "N" y Virginia "N". (FGJCDMX)

Virginia “N” y Diana “N”, presuntas responsables de invadir una propiedad ubicada en la calle Cerrada Matías Romero número 18, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, promovieron un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el delito de despojo agravado.

Las dos mujeres fueron vinculadas a proceso el pasado 4 de agosto por ese delito. Ahora buscan que un tribunal revise la resolución emitida durante la audiencia inicial.

Con todo, la víctima de este crimen, Daneira, confía en que la vinculación a proceso quedará firme.

Así ocurrió la presunta invasión de la vivienda en la Del Valle

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 21 de julio Virginia “N” ingresó a la vivienda y presuntamente cambió las cerraduras del inmueble.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que entró a la propiedad. Sin embargo, después de advertir su presencia, presuntamente derribó los equipos de videovigilancia.

Una de las acusadas es mediadora certificada del TSJCDMX

Virginia “N” se desempeña como mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El recurso de apelación promovido por Virginia “N” y Diana “N” será analizado por la autoridad judicial competente, que determinará si confirma o modifica la vinculación a proceso por el presunto delito de despojo agravado.