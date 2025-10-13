¿Sigue cerrado Periférico Norte? Esto sabemos del bloqueo por Kimberly

Bloqueo en Periférico Norte por la desaparición de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González (Andrea Murcia Monsivais)

A once días de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, familiares, amigos y colectivos de búsqueda han bloqueado el Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México, a la altura del Parque Naucalli, por más de 12 horas.

Periférico Norte cerrado: ¿Ya levantaron el bloqueo?

Siendo las 21:00 horas, los manifestantes mantienen en pie el bloqueo. Exigen a las autoridades que den con el paradero de la menor de 16 años y aseguran que mantendrán el cierre de la vialidad hasta que sea localizada.

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aprehendió a dos sujetos a quienes se relaciona con la desaparición de Kimberly: Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad y Paulo Alberto “N”, de 36 años quienes fueron ingresados al Penal de Barrientos.

¿Qué pasó con Kimberly?

El pasado 2 de octubre, la joven estudiante de CCH Naucalpan desapareció luego de acudir a un local de café internet para sacar unas copias para su tarea, luego de eso, ya no se supo nada de su paradero.

Según las indagatorias de la FGJEM, ese día aproximadamente a las 16:14 horas, se ubicó a la víctima caminando sobre Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en Naucalpan, Estado de México, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella y la dirigió hacia un auto.

Paulo Alberto “N”, conducía el vehículo, un Volkswagen, tipo sedán, color gris que esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

En las investigaciones de la fiscalía a los detenidos, se cateó su taller donde encontraron una botas con rastros de sangre, a los que les realizaron pruebas genéticas para saber si pertenecía a Kimberly.

Los estudios resultaron concluyentes, sin embargo aún no se ha dado con el paradero de la menor, y sus padres aseguran que la Fiscalía no les ha informado sobre la detención de los sospechosos.

Los Bloqueos en Periférico Norte, han generado afectaciones viales durante el día, mismo que se extiende hasta el municipio de Tlalnepantla.