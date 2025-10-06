Buscan a Kimberly: video muestra la última vez que se vio a estudiante del CCH Naucalpan

Ficha de búsqueda de Kimberly Hilary Moya González

El pasado 2 de octubre, Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, desapareció en Naucalpan, Estado de México, luego de ir a sacar unas copias para su tarea escolar. Desde entonces, familiares y amigos se han movilizado exigiendo su regreso ya que se tienen pocos indicios de su desaparición.

En los últimos vídeos donde fue captada la menor, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, luego de visitar un café internet, se le observa salir alrededor de las 16:06 horas con total naturalidad.

Luego fue captada por cámaras de seguridad caminando por la banqueta sobre una vialidad transitada sin mostrar señas de peligro. Esas son las últimas imágenes que se tiene de Kimberly, quien vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y traía una mochila rosa.

“A Kim se la llevaron”, asegura familia de Kim

Como acto de protesta para exigir a las autoridades la búsqueda y regreso seguro de Kimberly, su familia ha realizado diversos bloqueos en calles de Naucalpan como boulevard Luis Donaldo Colosio, a la altura de Los Aceites; la carretera Toluca-Naucalpan, a la altura de la calle Filomeno Mata, con dirección al Metro Cuatro Caminos; y los carriles laterales de Periférico Norte, a la altura de la avenida Primero de Mayo.

En sus testimonios aseguran que hay grabaciones donde se observa que un hombre se llevó por la fuerza a la menor a pesar de que ella intentó huir y resguardarse.

La madre de la desaparecida expresó su angustia y pidió apoyo para compatir con las autoridades cualquier información que se tenga sobre su paradero:

“Kimberly no ha regresado a casa, cada minuto sin ella es una eternidad. Es una joven alegre, noble y llena de sueños. Su familia, amigos y toda una comunidad la estamos buscando sin descanso desde el minuto uno. Te estamos buscando hija”.