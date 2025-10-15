PRD CDMX se deslinda del homicidio ocurrido en sus instalaciones de Cuajimalpa

PRD PRD (La Crónica de Hoy)

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México se deslindó del homicidio ocurrido en sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Cuajimalpa, durante un enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo de choque.

De acuerdo con el partido, el inmueble permanecía tomado desde julio, cuando se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por el delito de despojo, identificada con la carpeta de investigación CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025. En esa ocasión, el PRD señaló como responsables del hecho a las exintegrantes del partido Polimnia Romana Sierra Bárcena y Karla López Celis.

La dirigencia, encabezada por la diputada local Nora Arias Contreras, aseguró que ha habido omisiones en la actuación de las autoridades respecto a las investigaciones abiertas por las tomas de sedes partidistas, las cuales —afirmaron— permanecen sin avances desde hace varios meses.

Ante los hechos ocurridos en Cuajimalpa, el PRD capitalino exigió que se esclarezca el caso y que las autoridades lleguen “hasta las últimas consecuencias” para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

El instituto político también reiteró su deslinde de cualquier acto violento ocurrido en otras sedes que, según indicó, fueron tomadas por la fuerza. Entre ellas mencionó el edificio central ubicado en Jalapa 88, colonia Roma, así como las oficinas de los comités del PRD en Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan y Magdalena Contreras. Por todos estos casos, aseguró, se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía capitalina.

La dirigencia perredista insistió en que los recientes hechos no están relacionados con las actividades oficiales del partido y reiteró su llamado a las autoridades para garantizar la legalidad en la recuperación de sus inmuebles y el esclarecimiento de los delitos denunciados.