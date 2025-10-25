Valle de Bravo celebrará el Festival de las Almas

Festival de las Almas en Valle de Bravo

El Pueblo Mágico, Valle de Bravo se transformará en un escenario lleno de color, música y tradición con la llegada del Festival de las Almas en su edición número 23.

A partir de este 25 de octubre y hasta el 2 de noviembre las calles y plazas del pueblo se verán invadidas por catrinas y calaveras en el desfile CatrinValle, también habrá conciertos, funciones de teatro y danza para celebrar el tradicional Día de Muertos.

Este evento fue organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, en coordinación con la Dirección de Turismo de Valle de Bravo para favorecer la afluencia turística en el lugar.

Cabe destacar que en el 2024, el Festival de las Almas tuvo una concentración de más de 100 mil visitantes, este año espera superar los 130 mil asistentes.

Presentaciones y artistas en el Festival de las Almas

La inauguración del festival está programada para este sábado 25, a las 18:00 horas con la presentación de Rayito Colombiano.

La cartelera de artistas contempla a figuras como:

• Congal Tijuana, martes 28 de octubre, 21:00

• Río Roma, miércoles 29 de octubre, 20:00

• ⁠Aleks Syntek, jueves 30 de octubre, 21:00

• ⁠Inspector, sábado 1 de noviembre, 21:00

• Motel, domingo 2 de noviembre, 21:00 (concierto de clausura)

Una de las actividades más esperadas de esta celebración es el lanzamiento de globos de Cantoya que se realizará el jueves 30 de octubre en punto de las 18:30 horas.

El programa completo de actividades está disponible en las redes sociales oficiales de @CulturaEdomex en Facebook, X e Instagram. La entrada es libre.