Banco de niebla complica tránsito en el AICM este jueves 30 de octubre

AICM Un banco de niebla paró actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante el amanecer del día de hoy. (Armando Monroy)

La mañana de este día, jueves 30 de octubre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la presencia de un blanco de niebla que afectaría los itinerarios de despegues y aterrizajes.

El aeropuerto no fue la única afectación provocada por el banco de niebla, sino también existieron complicaciones en la vía vehicular de la parte alta de la Alcaldía Gustavo A. Madero, afectando el traslado fluido.

Las aerolíneas reportan las afectaciones a los vuelos

A través de las cuentas oficiales en la red social X, las aerolíneas Volaris y Aeroméxico reportaron la presencia de niebla en el AICM, lo que provocó que vuelos registrados en su red sufrieran afectaciones.

Ambas aerolíneas, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recomendaron contactarse a la aerolínea del vuelo registrado para obtener información del status de los vuelos afectados.

¿Cuáles son los lugares de México afectados por la niebla?

Aparte de la alcaldía Gustavo A. Madero, existen otras cuatro alcaldías que han sufrido complicaciones por el banco de niebla, las cuales son: Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco.

A las 7:30 AM, la cuenta oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (@C5) recomendó precaución por niebla en Circuito Interior y Sonora.

Por otra parte, en el Estado de México, también se reportó el banco de niebla en municipios como: Toluca, Valle de Bravo, Naucalpan, Ecatepec, Texcoco y Amecameca.

La alerta amarilla por bajas temperaturas activada el miércoles 29 de octubre continúa vigente este jueves.

¿Cuándo retomarán los vuelos en el AICM?

Por medio de la cuenta oficial en X, el aeropuerto anunció que a partir de las 8:14 AM se normalizaron los despegues y aterrizajes.

#ArptoBJ ✈️

A partir de las 8:14 horas se normalizaron las operaciones de despegue y aterrizaje, luego de la presencia de niebla en la zona del aeropuerto.

Mantenemos coordinación con las aerolíneas para que todas las operaciones se lleven a cabo con seguridad.

Consulta con tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 30, 2025

Informan que se mantienen coordinados con las aerolíneas para que las operaciones se lleven a cabo con seguridad, a la vez que vuelven a recomendar la consulta de los vuelos afectados con la aerolínea pertinente.

El banco de niebla reduce drásticamente la visibilidad de los pilotos para maniobrar el avión, principalmente en despegues y aterrizajes.

Retrasar o cancelar vuelos bajo condiciones de niebla es una medida de seguridad para evitar colisiones con edificios, suelo u otras aeronaves; salvaguardar la vida de los pasajeros y personal es primordial, por lo que este tipo de estándares de seguridad deben cumplirse por todos los aeropuertos existentes.