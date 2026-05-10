Iztacalco entrega 235 ayudas técnicas a personas con discapacidad y adultos mayores

La alcaldía Iztacalco realizó la segunda entrega de ayudas técnicas del año, con un total de 235 apoyos destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y habitantes de la demarcación que requieren asistencia para movilidad y actividades cotidianas.

Los apoyos entregados fueron 138 sillas de ruedas, 45 amplificadores de sonido, 24 andaderas, dos pares de muletas, así como distintos tipos de bastones y sillas especializadas para personas con parálisis cerebral y discapacidad visual.

La alcaldesa Lourdes Paz señaló que el programa busca fortalecer la inclusión social y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria mediante la entrega directa de equipos de apoyo.

Iztacalco entrega 235 ayudas técnicas a personas con discapacidad y adultos mayores

Tras la primera entrega del programa, realizada anteriormente en 2026, la alcaldía informó que se distribuyeron 93 ayudas técnicas, entre ellas sillas de ruedas, andaderas, bastones y amplificadores auditivos.

La alcaldía informó que el programa “Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad” continuará abierto para nuevos registros. Las personas interesadas pueden acudir al módulo de atención ubicado en el Edificio B, planta baja, de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales de la alcaldía.

Los requisitos solicitados son identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y constancia médica que especifique el aparato ortopédico o auditivo requerido. En el caso de menores de edad, también se solicita documentación del tutor y CURP del beneficiario.