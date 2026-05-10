Suman más de 3 mil remisiones de “franeleros” en Cuauhtémoc

Van más de 3 mil 200 ‘franeleros’ remitidos al juzgado cívico en gobierno de Ale Rojo de la Vega

En lo que va de la actual administración de Cuauhtémoc, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, se han contabilizado 3 mil 203 remisiones por presuntamente apartar lugares y cobrar por estacionamiento en la vía pública en distintas colonias de la demarcación.

Además, la alcaldía informó que, del 2 al 8 de mayo, 25 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico relacionadas con esta falta administrativa.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana detalló que las remisiones se realizaron tras reportes ciudadanos relacionados con cobros indebidos, obstrucción de banquetas y conflictos con automovilistas. La autoridad señaló que estas conductas están contempladas en el Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que sanciona impedir o estorbar el uso de la vía pública sin autorización.

Cabe recordar que las acciones forman parte de la estrategia de recuperación del espacio público implementada por el gobierno local, que incluye operativos de seguridad, retiro de objetos que obstruyen el paso y atención a reportes vecinales.

En este sentido, la alcaldía señaló que la presencia de personas conocidas como “franeleros” continúa siendo una de las principales quejas ciudadanas en diversas colonias de la demarcación, debido a conflictos relacionados con el uso de espacios públicos.

Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en Cuauhtémoc disminuyó siete puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía atribuyó este resultado a las acciones de prevención y vigilancia implementadas en la demarcación.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que los operativos contra el uso irregular de la vía pública continuarán en las 33 colonias de la demarcación.