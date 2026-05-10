Huixquilucan: Romina Contreras suma 53 meses como la alcaldesa mejor evaluada del Edomex

Huixquilucan

Romina Contreras, encargada del gobierno de Huixquilucan, acumuló 53 meses consecutivos como la presidenta municipal mejor evaluada del Estado de México, de acuerdo con mediciones realizadas por distintas casas encuestadoras desde el inicio de su primera administración.

La más reciente Medición Mensual de Alcaldes en el Estado de México, elaborada por Massive Caller correspondiente a mayo de 2026, ubicó a la edil de Huixquilucan en el primer lugar de aprobación ciudadana entre 19 alcaldes evaluados, con una calificación de 62 por ciento.

Tras darse a conocer los resultados, la presidenta municipal señaló que el respaldo ciudadano responde al modelo de gobierno basado en la cercanía con la población, mediante el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, a través del cual —dijo— se atienden directamente solicitudes relacionadas con servicios públicos, obras, educación, salud, seguridad y acciones enfocadas al fortalecimiento del tejido social.

Romina Contreras afirmó que los distintos rankings de aprobación coinciden en colocar al Gobierno de Huixquilucan como el mejor evaluado de la entidad mexiquense, resultado que atribuyó a las políticas públicas y programas impulsados durante su gestión. Sostuvo que esa posición se ha mantenido desde el arranque de su primera administración.

También destacó que el municipio figura entre los 10 ayuntamientos del país con mayor recaudación de impuestos e ingresos propios per cápita, situación que, aseguró, permite financiar obra pública y programas sociales dirigidos a la población.

La encuesta de Massive Caller se realizó mediante 600 entrevistas telefónicas robotizadas aplicadas de forma aleatoria, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de +/- 4.3 por ciento.

Por otra parte, el “Ranking de Alcaldes Edomex” de Statistical Research Corporation, correspondiente a abril de 2026, colocó nuevamente a Romina Contreras en el primer sitio estatal en aprobación ciudadana, con 66.5 por ciento. En la medición nacional de esa misma firma, la presidenta muncipal obtuvo la segunda posición entre presidentes municipales del país con el mismo porcentaje.