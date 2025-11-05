Ecatepec promueve el Canje de Armas por la Paz en Las Américas

Ecatepec impulsa el Canje de Armas por la Paz en Las Américas

Con el propósito de promover la seguridad y la convivencia pacífica entre sus habitantes, el Gobierno de Ecatepec, en coordinación con autoridades estatales y federales, lleva a cabo el Programa de Canje de Armas 2025, una iniciativa que invita a la ciudadanía a entregar de manera voluntaria armas de fuego a cambio de incentivos económicos y materiales. La jornada se realizará del 5 al 8 de noviembre en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, ubicado en Avenida Insurgentes número 33, colonia Las Américas.

Esta estrategia forma parte de las acciones permanentes que el municipio impulsa para reducir los riesgos de accidentes domésticos y prevenir hechos violentos derivados de la posesión de armas. Bajo el lema “Por un Ecatepec más seguro y en paz”, el programa busca generar conciencia sobre la importancia del desarme civil como herramienta para fortalecer el tejido social y construir entornos más seguros para las familias.

Durante los cuatro días de actividad, las y los habitantes podrán acudir al módulo instalado en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas para entregar de forma anónima cualquier tipo de arma de fuego, municiones o artefactos explosivos, sin necesidad de registro ni preguntas sobre su procedencia. A cambio, recibirán compensaciones económicas o artículos de valor equivalente, de acuerdo con la evaluación realizada por personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El proceso se lleva a cabo en un entorno completamente seguro y confidencial, con la supervisión de elementos del Ejército Mexicano, quienes garantizan la destrucción inmediata de las armas entregadas para evitar su reutilización. De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la cultura de la paz y la prevención del delito, priorizando la participación ciudadana como pilar fundamental en la mejora de la seguridad pública.

Autoridades locales destacaron que el Canje de Armas ha demostrado ser una medida eficaz para reducir el número de armas en los hogares y evitar tragedias ocasionadas por su uso indebido. En años anteriores, gracias a este tipo de programas, cientos de armas fueron retiradas de circulación en Ecatepec, contribuyendo a disminuir los riesgos asociados a la violencia intrafamiliar y a los accidentes domésticos.

La invitación está abierta a toda la comunidad, especialmente a padres y madres de familia, para que participen en esta campaña que promueve una cultura de responsabilidad y paz. El gobierno municipal hace un llamado a aprovechar esta oportunidad para aportar al bienestar colectivo y reforzar el compromiso ciudadano con la seguridad del municipio.